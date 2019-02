Echo Investment ma w budowie i przygotowaniu 250 tys. m2 pow. biurowych



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Echo Investment planuje rozpoczęcie budowy około 100 tys. m2 biur - m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie, podała spółka. W przygotowaniu są projekty o łącznej powierzchni 150 tys. m2. Deweloper w 2018 r. podpisał umowy najmu na łączną powierzchnię blisko 80 tys. m2.

Polski rynek biurowy w ubiegłym roku zanotował bardzo dobre wyniki. Zgodnie z najnowszym raportem Savills rynek nieruchomości biurowych wzbogacił się w 2018 r. o około 750 tys. m2 nowej powierzchni, zwiększając swoje zasoby do 10,4 mln m2. Wzrost ten jednak idzie w parze z popytem najemców, podano w komunikacie.

"Dobra kondycja rynku znajdowała swoje odzwierciedlenie nie tylko w wysokim popycie na nasze powierzchnie biurowe, ale również w rosnącym zainteresowaniu inwestorów poszukujących najlepszych projektów. W 2018 rozpoczęliśmy budowę czterech projektów o łącznej powierzchni 93 tys. m2 w Warszawie i Katowicach. Wynajęliśmy łącznie blisko 80 tys. m2, a wśród najemców możemy wymienić tak znakomite firmy jak L'Oreal, WeWork, EPAM, Havas czy Inter Cars. Sprzedaliśmy też trzy budynki biurowe za łączną kwotę 115 mln euro" - powiedział członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za dział biurowy Rafał Mazurczak, cytowany w komunikacie.

Deweloper w tym roku kontynuuje swoją strategię tworzenia tzw. destinations places, czyli projektów miastotwórczych, które oferują miejsca nie tylko do pracy, ale również mieszkania, zakupów czy spotkań, podano także.

"Sztandarowym przykładem 'destination' są Browary Warszawskie na Woli, oferujące 110 tys. m2 wielofunkcyjnej zabudowy oraz kompleks biurowo-mieszkaniowy Moje Miejsce na Dolnym Mokotowie. Echo planuje również realizację takich projektów zarówno w Łodzi, jak i Krakowie i aktywnie poszukuje dodatkowych lokalizacji w miastach regionalnych, w których firma jest obecna. Echo jest liderem wśród deweloperów biurowych w Polsce, obecnie realizując pięć projektów, a kolejnych sześć jest w przygotowaniu" - dodał Mazurczak.

Obecnie Echo buduje pięć budynków - trzy w Warszawie i dwa w Katowicach, jednocześnie finalizując umowy z kluczowymi najemcami. Jeszcze w I kwartale tego roku deweloper będzie mógł pochwalić się 50-proc. skomercjalizowaniem obu etapów Face2Face Business Campus w stolicy Śląska, oferującego 47 tys. m2 łącznej powierzchni, oraz prowadzić aktywne negocjacje dotyczące wszystkich pozostałych powierzchni w budynkach. Trwa budowa kolejnych dwóch biurowców w Browarach Warszawskich - w budynku Biur przy Willi domykane są umowy, które pozwolą osiągnąć 95% poziom najmu. Z kolei pierwszy budynek Mojego Miejsca na Dolnym Mokotowie wynajęto już w 60% i wkrótce ruszy tam realizacja drugiej fazy inwestycji. W I kwartale 2019 roku uruchomione zostaną kolejne projekty w miastach regionalnych, wskazano.

"Ubiegły rok po raz kolejny pokazał, że Echo Investment cieszy się solidnym zaufaniem partnerów biznesowych. Wynajmowaliśmy powierzchnie renomowanym firmom jeszcze na etapie budowy, aby następnie zawierać umowy sprzedaży budynków inwestorom sztukujących najlepszych nieruchomości. W tym roku kontynuujemy budowę naszego flagowego projektu Browary Warszawskie, którego wszystkie budynki zostaną ukończone latem 2020 r., a jednocześnie szykujemy się do inwestowania w kolejne miastotwórcze projekty, jak Taśmowa i Towarowa 22 w Warszawie, Tymienieckiego w Łodzi czy Wita Stwosza w Krakowie" - podsumował członek zarządu Echo Investment.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)