Marvipol chce zaprezentować swoją ofertę inwestycyjną Polonii



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Marvipol Development chce zwiększyć zainteresowanie swoją ofertą inwestycyjną wśród przedstawicieli Polonii, poinformował wiceprezes Mariusz Poławski. Według niego, projekty szczególnie atrakcyjne dla Polaków mieszkających za granicą to Unique Apartments w Warszawie i Dwie Motławy w Gdańsku. Okazją do prezentacji oferty Polonii ma być Kongres 60 mln - Globalny Zjazd Polonii, organizowany w Miami.

"Cieszymy się, że podczas Kongresu 60 mln będziemy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Polonii i porozmawiać z nimi na temat możliwości inwestycyjnych w Polsce. Rodzimy rynek nieruchomości przeznaczonych pod wynajem dynamicznie się rozwija. Warszawa znajduje się już w czołówce miast europejskich pod względem obłożenia hoteli, wyprzedzając m.in. Lizbonę, Barcelonę czy Budapeszt. To także niekwestionowane biznesowe serce regionu CEE i najatrakcyjniejszy inwestycyjnie rynek tej części Europy. Paradoksalnie, największe miasto Polski to również jedna z najtańszych hotelowo stolic na naszym kontynencie. Ponadto, Polska awansowała do grona 25 najlepiej rozwiniętych gospodarek świata w ramach globalnej klasyfikacji rynków akcji FTSE Russell, co powodować będzie dalszy wzrost już i tak natężonego ruchu biznesowego. Warto dziś inwestować w naszym kraju i zauważają to także przedstawiciele Polonii, którzy już teraz stanowią duży odsetek naszych klientów" - powiedział Poławski, cytowany w komunikacie.

Kongres odbędzie się w dniach 7-10 lutego w Miami na Florydzie. To wydarzenie stanowi okazję do spotkania w gronie polonijnym oraz dyskusji na temat możliwości dalszego rozwoju współpracy pomiędzy polskimi środowiskami biznesowymi skupionymi w kraju oraz tymi, które działają poza jego granicami. Silnie akcentowanym podczas kongresu tematem będzie inwestowanie w nieruchomości. Prelegenci będą dyskutować o korzyściach wynikających z lokowania kapitału zarówno na Florydzie, jak i w Polsce, wyjaśnia Marvipol.

W ostatnim czasie deweloper wprowadził do sprzedaży m.in. kompleks luksusowych apartamentów na warszawskiej bliskiej Woli, tuż przy centrum miasta, przy ul. Grzybowskiej, przypomniano w materiale.

"Unique Apartments to nie tylko lokale w standardzie pięciogwiazdkowym, ale także bogata oferta udogodnień, m.in. strefa SPA i fitness, lobby z recepcją czy restauracja. Apartamenty przeznaczone będą pod wynajem krótkoterminowy. Procesem najmu zajmie się doświadczony operator hotelowy. W ramach umowy z Marvipol Development S.A. inwestujący mogą liczyć na wysoką i systematycznie wypłacaną stopę zwrotu z inwestycji w skali 7% rocznie. Wszystko to bez osobistego zaangażowania w proces najmu, co pozwala na czerpanie zysku bez konieczności przebywania w kraju. To doskonały wybór dla przedstawicieli Polonii, którzy z zakupionego apartamentu będą mogli korzystać podczas wizyty w kraju w ramach tzw. 'pobytów właścicielskich'. W tym okresie lokal nie będzie wynajmowany turystom - pozostanie do pełnej dyspozycji właściciela wraz z dostępnymi w obiekcie udogodnieniami" - podkreśla spółka.

Z kolei w centrum Gdańska, na Wyspie Spichrzów, Marvipol Development realizuje inwestycję Dwie Motławy. Do sprzedaży trafiły apartamenty, w których można zamieszkać lub przeznaczyć pod bezobsługowy wynajem zarządzany przez profesjonalnego operatora.

"Gdańsk to świetny wybór dla osób, które chcą inwestować w nieruchomości na terenie Polski. To nie tylko piękne i zabytkowe miasto z dostępem do morza, ale także jeden z najważniejszych ośrodków biznesowych w kraju. Dzięki temu w przypadku Gdańska nie istnieje zjawisko sezonowości. Do Trójmiasta tłumnie zjeżdżają także turyści z zagranicy - najczęściej Brytyjczycy, Niemcy oraz Skandynawowie, którzy chwalą sobie polską gościnność, mnogość atrakcji oraz korzystne ceny pobytu" - dodał Poławski.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)