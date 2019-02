LUG miał szacunkowo 0,7 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r.



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - LUG odnotował szacunkowo 0,7 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r., co oznacza spadek wyniku o 124,7% r/r, podała spółka.

"Zysk operacyjny i zysk netto w samym IV kwartale 2018 roku wyniosły odpowiednio 1,16 mln zł (wynik gorszy r/r o 68,8%) oraz -0,7 mln zł (spadek r/r o 124,7%)" - czytamy w komunikacie.

Narastająco zysk operacyjny na cztery kwartały 2018 roku wyniósł 6,52 mln zł, notując tym samym spadek o 10,2%. Zysk netto w ujęciu narastającym w okresie czterech kwartałów 2018 roku uległ obniżeniu o 39,2% i wyniósł 4,31 mln zł.

Z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego zysk operacyjny w IV kwartale 2018 r. wyniósłby 3,31 mln zł (spadek r/r o 10,8%), a zysk netto 1,46 mln zł (spadek r/r o 48,5%); natomiast w całym 2018 r. zysk operacyjny wyniósłby 8,67 mln zł (wzrost r/r o 19,4%), a zysk netto 6,47 mln zł (spadek r/r o 8,8%), podano także.

W IV kwartale LUG wypracował skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 3,65 mln zł (spadek o 27,2% r/r), natomiast w okresie 12 miesięcy 2018 roku wynik EBITDA wzrósł o 12,2% i wyniósł 13,8 mln zł.

Bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego wynik EBITDA osiągnąłby w IV kwartale 2018 r. 5,81 mln zł (wzrost r/r o 15,7%), a w całym 2018 roku 15,95 mln zł (wzrost r/r o 29,7%), wskazała spółka.

"IV kwartał 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r. przyniósł wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie +27,7%, do wartości 50,17 mln zł. Dzięki czemu, w ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 169,76 mln zł przy dynamice +19,3% r/r. Dzięki zrealizowanym projektom, LUG podtrzymał trend wzrostu przychodów realizowany od kilkunastu kwartałów" - czytamy dalej.

Marża brutto na sprzedaży w samym IV kwartale spadła r/r o 13,7 pkt proc. i osiągnęła poziom 34,3%, wobec poziomu 40,7% marży brutto w całym 2018 roku (spadek r/r o 2,7 pkt proc.). W przypadku wyłączenia zdarzenia jednorazowego marża brutto zmniejszyłaby się o 9,4 pkt proc. do poziomu 38,6% w IV kwartale 2018 r. i o 1,5 pkt proc. do poziomu 42% w całym 2018 roku.

Na spadek wyników w IV kwartale 2018 roku wpływ miało jednorazowe zdarzenie w postaci dużego projektu oświetleniowego, który zrealizowany został na ujemnej marży.

"Na tę sytuację złożyły się takie czynniki, jak stała zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, które istotnie naruszyły rygorystyczne ramy finansowe projektu. W wyniku powyższych działań emitent podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowanie zasobów w projekcie w celu jego sfinalizowania i ograniczenia możliwych strat do minimum. Realizacja niniejszego projektu zgodnie z pierwotnie założonymi warunkami nie byłaby obarczona tak dużymi spadkami wyników" - wyjaśniono.

Spółka podkreśliła, że wpływ wskazanego kontraktu na jej sytuację ma charakter incydentalny, a perspektywa grupy na przyszłe okresy jest stabilna. Zarząd nie identyfikuje żadnych zdarzeń o podobnym nadzwyczajnym charakterze, które mogłyby analogicznie oddziaływać na wyniki Grupy LUG w przyszłych okresach, podsumowano.

LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)