Torpol ma umowę z prace dla PKP PLK o wartości ok. 10,2 mln zł netto



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Torpol podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na roboty budowlane o wartości ok. 10,2 mln zł netto, podała spółka.

"Zarząd Torpol S.A.informuje o zawarciu w [...] z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na realizację robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego, raportowanego przez emitenta raportem nr 62/2017 z dnia 25 września 2017 r., którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w formule 'projektuj i buduj' dla projektu POIiŚ 5.1-18 'Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I'" - czytamy w komunikacie.

Wynagrodzenie Torpolu z tytułu wykonania przedmiotu umowy wyniesie ok. 10,2 mln zł netto tj. ok. 12,5 mln zł brutto. Termin zakończenia i rozliczenia umowy został określony na maj 2020 r., podano także.

25 września 2017 r. Torpol zawarł z PKP PLK umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dla projektu POIiŚ 5.1-18 "Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I" za 126,2 mln zł netto, tj. 155,2 mln zł brutto. W ramach inwestycji miało zostać przebudowanych 11 km torów pomiędzy stacjami Warszawa Gdańska i Warszawa Rembertów.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)