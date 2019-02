"Kadencja jeszcze będzie trwała długo. Przez 3 lata otoczenie zewnętrzne może się zachować w sposób trudny do przewidzenia. Ale na tyle, na ile można to teraz przewidywać, to ten rok do końca [będzie bez zmian poziomu stóp proc.], a następne - może tak być" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP, zapytany, czy podtrzymuje opinię wyrażoną na poprzedniej konferencji, że stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP (tj. przynajmniej do początku 2022 r.).



"Na razie na żadną zmianę stóp procentowych i polityki pieniężnej w Polsce się nie zanosi. Mamy bardzo ustabilizowaną sytuację. O żadnej zmianie w tę czy inną stronę nie ma mowy. Takie problem nie staje na posiedzeniu" - podkreślił szef banku centralnego.



RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen przyspieszy, jednak "wyraźnie" mniej niż oczekiwano w listopadowej projekcji banku centralnego.

