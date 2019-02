Eurostat: Finalne zużycie energii wzrosło o 6,5% r: r w 2017 r. w Polsce



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Finalne zużycie energii wzrosło w Polsce o 6,5% r/r do 71 Mtoe w 2017 roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Zużycie finalne energii w Unii Europejskiej wyniosło 1 222 Mtoe, co oznacza wzrost 1,1% r/r.

"W 2017 roku, zużycie finalne energii spadło względem 2016 roku tylko w czterech krajach UE: Belgii (-1,2%, 36 Mtoe w 2017), Wielkiej Brytanii (-0,8%, 133,3 Mtoe), Włoszech (-0,6%, 115,2 Mtoe) i w Słowenii (-0,3%, 4,9 Mtoe). Największe wzrosty zanotowano na Słowacji (+7%, 11,1 Mtoe in 2017), Maltcie (+6,7%, 0,6 Mtoe) i w Polsce (+6,5%, 71 Mtoe)" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)