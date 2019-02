Famur dostarczy sprzęt do Kazachstanu za ok. 93,56 mln zł



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Ofert Grupy Famur została wybrana przez JSC ArcelorMittal Temirtau na dostawę na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Shakhtinskaya za ok 93,56 mln zł, podała spółka.

"Zarząd Famur z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 lutego 2019 r. powziął informację o wyborze oferty złożonej przez emitenta na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Shakhtinskaya należącej do JSC ArcelorMittal Temirtau. Wartość wybranej oferty to 21 750 000 euro, czyli 93 566 325,00 zł wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 7 lutego 2019 r tj. 1 euro= 4,3019 zł" - czytamy w komunikacie.

Przewidywany termin dostawy to III-IV kwartał 2019 r., podano także.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)