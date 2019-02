Prezydent USA Donald Trump poinformował, że przed 1 marca nie spotka się ze swoim chińskim odpowiednikiem i to wystarczyło, aby sentyment na globalnych rynkach się pogorszył.

1 marca to ważna data - to ostateczny termin, aby osiągnąć rozwiązanie w sprawie handlu pomiędzy USA i Chinami. W przeciwnym wypadku USA podwyższą cła na chińskie towary o wartości 200 mln USD do 25 proc. z obecnych 10 proc.

"Sentyment na rynkach pogorszył się z powodu obaw, że USA i Chiny nie będą w stanie osiągnąć porozumienia handlowego, a przynajmniej zanim 90-dniowe +zawieszenie broni+ pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem zakończy się 1 marca" - mówi Martin Guri, szef strategii nordyckiej w Kepler Cheuvreux.

"Rosnące obawy o spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego również negatywnie wpływają na rynkowe nastroje" - dodaje Guri.

W Europie wskaźnik Stoxx 600 zniżkuje o 0,1 proc. Traci sektor motoryzacyjny, a także technologiczny.

Inwestorzy uważniej przyglądają się sytuacji we wszystkich branżach wrażliwych na wynik rozmów handlowych USA-Chiny, w tym w spółkach stalowych, automoto i wydobywczych.

"Z handlowego punktu widzenia po silnym początku na giełdach na początku roku teraz jest tylko nastawienie na realizowanie zysków" - wskazuje Guri.

Na rynkach pojawiła się tymczasem informacja, że w Niemczech spodziewany jest do maja wstępny plan połączenia Deutsche Banku i Commerzbanku - tak pisze "WirtschaftsWoche".

Na rynku walutowym w piątek euro osłabia się o 0,05 proc. do 1,1336 USD, a brytyjski funt traci 0,1 proc. do 1,2937 USD.

Ropa na NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 0,7 proc., do 52,28 USD za baryłkę, po zniżce od początku tego tygodnia o ponad 5 proc.

Miedź na LME w Londynie tanieje o 0,05 proc. do 6.243,50 USD za tonę.

Prezes Fed z St. Louis Jamers Bullard powiedział po swoim wystąpieniu z St. Cloud, że prognozy "dot plot" stóp procentowych Fed wymagają przemyślenia, ponieważ powodują zbyt duże oczekiwania na działanie Fed.

Bullard nie chciał podać, jak blisko jest Fed do zakończenia procesu redukcji sumy bilansowej. Powiedział tylko: "Jesteśmy bliżej niż myślałem, że byliśmy rok temu".

Indeksy w Europie - godz. 09.40