W oświadczeniu dla dziennikarzy rzecznik Watykanu ogłosił, że delegacja z Wenezueli została przyjęta w Sekretariacie Stanu.

"Ponownie zapewniono o bliskości Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej z narodem wenezuelskim, zwłaszcza z tymi, którzy cierpią. Ponadto podkreślono głęboką troskę o to, aby pilnie znalezione zostało sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie, aby przezwyciężyć kryzys, przy poszanowaniu praw człowieka i dążeniu do dobra wszystkich mieszkańców kraju, oraz uniknąć przelewu krwi" - oświadczył Gisotti.

Wcześniej Guaido powiedział w jednym z wywiadów, że prosi papieża Franciszka o pomoc w rozwiązaniu kryzysu w jego kraju.

W rozmowie z dziennikarzami na początku lutego papież nie wykluczył mediacji Watykanu, jeśli poproszą o to obie strony i gdy zostaną wyczerpane inne możliwości.

Nieoficjalnie podawano, że w delegacji reprezentującej Guaido są szef komisji spraw zagranicznych parlamentu Wenezueli Francisco Sucre, a także przedstawiciel do spraw pomocy humanitarnej Rodrigo Diamanti.

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, były nuncjusz apostolski w Wenezueli, powiedział włoskiej stacji telewizyjnej Tv2000, że stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Caracas to "pozytywna neutralność". "To postawa kogoś, kto chce być ponad dwiema stronami, by przezwyciężyć konflikt" - dodał.

Według zapowiedzi wenezuelska delegacja ma w poniedziałek spotkać się też z wicepremierem Włoch, szefem MSW Matteo Salvinim.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)