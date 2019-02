PGNiG odbierze we wtorek dostawę spotową ok. 64 tys. ton LNG z USA



Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odbierze we wtorek, 12 lutego, dostawę spotową ok. 64 tys. ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA.

"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odbierze w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu kolejny ładunek gazu skroplonego, który po regazyfikacji odpowiadać będzie ok. 90 mln m3 gazu ziemnego. Ładunek został zakupiony w ramach transakcji typu spot (kontrakt na pojedynczą dostawę) od spółki Centrica" - czytamy w komunikacie.

Paliwo jest transportowane metanowcem Flex Rainbow. Jest to piąta dostawa w tym roku - trzy przypłynęły z USA, a dwie z Kataru, podano także.

"Dostawa, która przypływa 12 lutego, jest już trzecią dostawą spotową w tym roku, a jedenastą tego typu od początku działalności terminalu w Świnoujściu. Kontrakty spot to efekt prac naszego zespołu tradingowego pracującego w Londynie, który analizuje sytuację na globalnym rynku i prognozuje dalszy wzrost liczby korzystnych ofert na dostawy LNG" - powiedział wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.

PGNiG SA sprowadza do Polski skroplony gaz ziemny z Kataru, Norwegii i USA na podstawie umów z Qatargas i firmą Centrica oraz na bazie umów spotowych. W tym roku rozpoczną się regularne dostawy LNG z USA na podstawie długoterminowego kontraktu z Cheniere Energy - jednej z czterech umów, jakie PGNiG podpisało z amerykańskimi partnerami w 2018 roku, przypomniano.

Kolejna dostawa LNG do Świnoujścia zaplanowana jest na 10 marca. Ładunek przypłynie do Polski w ramach długoterminowego kontraktu z Qatargas.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)