Rada nadzorcza odwołała wiceprezesa Polwaksu





Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polwaksu odwołała ze składu zarządu wiceprezesa Jacka Stelmacha, podała spółka.



Tym samym na chwilę obecną zarząd spółki pracuje w czteroosobowym składzie: prezes Leszek Stokłosa, wiceprezes Piotr Kosiński oraz prokurenci Jacek Budzowski i Dorota Litarowicz-Becla.



"W związku z podpisaniem porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, podpisane zostało porozumienie, na mocy którego Jacek Stelmach zobowiązał się do utrzymania do 31 sierpnia 2019 roku zapisów umowy lock up z dnia 21 czerwca 2017 r., dotyczącej ograniczenia zbycia posiadanych akcji spółki w ramach ustanowionego zabezpieczenia do umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim na współfinansowanie inwestycji FUTURE" - czytamy dalej w komunikacie.



Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r.



(ISBnews)