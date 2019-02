Przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin w tym tygodniu spotkają się w Pekinie z urzędnikami z Chin, by dyskutować o relacjach handlowych.

USA i Chiny mają czas do 1 marca - wtedy przypada ostateczny termin, do którego należałoby osiągnąć rozwiązanie w sprawie handlu pomiędzy USA i Chinami. W przeciwnym wypadku USA podwyższą cła na chińskie towary o wartości 200 mln USD do 25 proc. z obecnych 10 proc.

Podczas gdy prezydent USA Donald Trump sygnalizował optymizm co do umowy handlowej z Chinami, to inwestorzy czekają na bardziej konkretne wskazówki, że można uniknąć eskalacji nakładania ceł.

Doradca Białego Domu Kellyanne Conway poinformowała, że Donald Trump chce spotkać się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem "wkrótce".

"Ten prezydent chce umowy. Chce, żeby było uczciwie dla Amerykanów, amerykańskich pracowników i amerykańskich interesów" - powiedziała Conway w Fox News w poniedziałek.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie staniała o 60 dolarów, czyli 0,97 proc., do 6.150,00 USD za tonę.