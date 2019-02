Senior plus: Za dofinansowanie w wysokości 62,6 mln zł może powstać prawie 250 placówek

Źródło: PAP

Prawie 250 nowych domów i klubów dla seniorów może powstać dzięki dofinansowaniu z tegorocznej edycji programu Senior plus - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Do dofinansowania zarekomendowano w sumie 664 oferty.