We wtorek ZUS wysłał ostatnią partię blisko 354 tys. dokumentów PIT.

"Oznacza to, że dotrą one do klientów ZUS do najbliższego piątku. Tym samym dwa tygodnie przed terminem zakończyła się akcja wysyłki ponad 9,6 mln deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Mimo, że dokumentów było o ok. 200 tys. więcej niż przed rokiem, wysyłkę udało się zrealizować w rekordowym tempie. Zgodnie bowiem z planem, wysyłka miała się zakończyć do 1 marca" - podkreślił Andrusiewicz.

Zdecydowaną większość deklaracji PIT (8,3 mln) otrzymają emeryci i renciści: PIT-40A osoby, które przynajmniej w grudniu pobierały świadczenie z ZUS, PIT-11A – osoby otrzymujące zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz te, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami Zakładu, a PIT-11 – osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie po osobie zmarłej lub alimenty potrącone z wypłacanego przez ZUS świadczenia.

Pozostałe 1,3 mln deklaracji trafi do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe lub macierzyńskie. (PAP)

Autorki: Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec