Na 24 panelach zaprezentowano zdjęcia strażaków wykonane podczas ubiegłorocznej akcji ratunkowej w Szwecji. W związku z gigantycznymi pożarami lasów w tym kraju władze Szwecji zwróciły się z apelem do państw członkowskich UE o wsparcie. Na to wezwanie odpowiedzieli polscy strażacy. Dzięki wspólnej akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która zorganizowała transport, 140 polskich strażaków udało się z misją do Szwecji. Na trasach przejazdu i w wielu miejscowościach spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem mieszkańców.

W otwarciu wystawy udział wzięli m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, ambasador Szwecji przy Radzie Europy Torbjoern Hak, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej Paweł Brzezicki, europosłowie, dyplomaci i pracownicy instytucji europejskich.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli strażacy, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznej akcji w Szwecji.

Hoc podkreślił, że to MSWiA było inicjatorem i autorem wystawy poświęconej polskim bohaterom. „W Polsce największym zaufaniem cieszą się właśnie strażacy. Od ubiegłego roku kochają ich nie tylko Polacy, ale także Szwedzi. Cieszymy się z Państwa obecności. Mamy nadzieję, że pobyt w Strasburgu zostanie w Państwa pamięci” - powiedział europoseł, zwracając się do strażaków.

Brudziński podkreślił, że „takimi akcjami jak misja polskich strażaków w Szwecji pokazujemy, że można na nas liczyć i jesteśmy wiarygodni, a ta wystawa jest dowodem tej wiarygodności”.

„Jestem bardzo dumny, że mogę zaprosić Państwa do zobaczenia wystawy obrazującej to, co jest istotą naszej obecności w domu europejskim od wieków. Naszą solidarność” - powiedział szef MSWiA.

Starszy kapitan Piotr Borowiec mówił na uroczystości inauguracji wystawy zarówno o przygotowaniu strażaków do misji, jak i niezwykłym przyjęciu, z jakim spotkali się w Szwecji.

„Przeszliśmy wiele godzin przygotowań i treningów, by dowieść, że nasza formacja jest gotowa nieść pomoc nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Pracowaliśmy w Szwecji dwa tygodnie. Zaskoczyło nas gorące powitanie przez Szwedów, których kojarzyliśmy raczej z dystansem do życia. Przygotowali jednak polskie flagi i banery z napisami +Dziękujemy Polsko+. To świadczyło o tym, że nas doceniają, ale też, że bardzo potrzebują naszej pomocy. Dlatego byliśmy zmotywowani do ciężkiej pracy. Pracowaliśmy w trzech strefach, oddalonych od naszej bazy o kilkanaście kilometrów. Ułatwieniem było to, że byliśmy logistycznie i sprzętowo do tego przygotowani i w pełni samowystarczalni” - mówił Borowiec.

Obecny na uroczystości ambasador Szwecji podziękował strażakom za okazaną solidarność. Podczas otwarcia odczytano również list szwedzkiego europosła Petera Lundgrena.

„Dla nas Szwedów byliście, drodzy strażacy, bohaterami. W całym kraju mieszkańcy stali przy drogach, czekając na Wasze przybycie - staliście się dla nas sygnałem nadziei. Nie widziałem czegoś podobnego nigdy wcześniej, a kiedy oglądałem materiały filmowe o Was nadawane w wiadomościach, płakałem z dumy. Obserwowanie tego, jak pokonujecie tak daleką odległość, aby pomóc nam w gaszeniu pożarów, było niesamowitym, wyjątkowym doświadczeniem. Jesteście bohaterami i nigdy was nie zapomnimy” - napisał Lundgren.

Łukasz Osiński (PAP)