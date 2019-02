Echo Investment wyemituje obligacje serii J i J2 o łącznej wartości do 40 mln zł



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Echo Investment zamierza rozpocząć 18 lutego 2019 r. ofertę publiczną do 250 tys. obligacji serii J oraz do 150 tys. obligacji serii J2 w łącznej kwocie do 40 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka.

"Emitent przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii J oraz J2, tj. w dniu 21 września 2023 roku, wartość zobowiązań finansowych spółki nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych spółki wg stanu na 30 września 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

W przypadku obligacji obu serii termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów wyznaczono na 18 lutego 2019 r. od godziny 8:00;

termin zakończenia przyjmowania zapisów: 1 marca 2019 r.;

przewidywany termin przydziału: 5 marca 2019 r.;

przewidywany dzień emisji: 21 marca 2019 r.;

przewidywany termin podania wyników oferty do publicznej wiadomości: 5 marca 2019 r.;

przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst: 1 kwietnia 2019 r., podano również.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

