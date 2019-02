Rada ma sprawować kontrolę nad państwowym koncernem naftowym PDVSA i jego filią w Stanach Zjednoczonych - Citgo.

Dotychczasowy wenezuelski prezydent Nicolas Maduro oskarżył tego samego dnia Juana Guaido, przewodniczącego parlamentu i lidera opozycji, który w styczniu ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju, o pogwałcenie konstytucji i samozwańcze ogłoszenie się szefem państwa.

"Prędzej lub później stanie on przed sądem" - oświadczył Maduro.

Większość krajów zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, uznało Guaido, ale Maduro sprawuje nadal kontrolę nad instytucjami państwowymi Wenezueli, w tym nad siłami zbrojnymi.

Maduro wypowiadając się w środę dla libańskiego kanału telewizyjnego Al-Majadin oskarżył Guaido o działania mające na celu podział kraju oraz przekonanie administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do dokonania zagranicznej interwencji w Wenezueli i "przekształcenia jej w nowy Wietnam".

Tymczasem wenezuelski Sąd Najwyższy na wniosek prokuratora generalnego wydał wobec Juana Guaido zakaz podróżowania i zamroził jego konto bankowe oraz wdrożył formalnie wstępne dochodzenie sądowe dotyczące jego działalności.

Juan Guaido zapowiedział we wtorek na wielkim wiecu jego zwolenników, że 23 lutego dotrze do Wenezueli, pogrążonej w głębokim kryzysie gospodarczym, transport z pomocą humanitarną. Wezwał też ponownie społeczeństwo do zwiększania presji na Nicolasa Maduro, aby skłonić go do ustąpienia z urzędu, co otworzy drogę do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich.

Amerykański Kongres odmówił wyrażenia zgody na ewentualną interwencję wojskową USA w Wenezueli.