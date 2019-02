7Levels: 'Golf Peaks' zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch 14 marca



Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - 7Levels ustalił premierę gry "Golf Peaks" na konsolę Nintendo Switch na 14 marca 2019 r., podała spółka. Jej autorem jest polskie studio Afterburn.

Tytuł ukaże się w Europie, Australii oraz Ameryce (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk) i będzie kosztował w zależności od regionu 4,99 USD/euro.

"Nintendo kontynuuje świetną passę, jeśli chodzi o sprzedaż konsoli Switch. Według najnowszych informacji od japońskiego giganta, ostatni kwartał 2018 roku przyniósł rekordową sprzedaż na świecie. Przy takiej dynamice jeszcze w tym roku Switch przegoni Xboxa One, który istnieje na rynku dwukrotnie dłużej niż najnowsza konsola Nintendo. Zależy nam na urozmaicaniu naszego portfolio wydawniczego ciekawymi i nieszablonowymi projektami, które w naszej opinii znajdą swoich entuzjastów na platformie Nintendo. Gra 'Golf Peaks' cechuje się minimalistyczną i dopracowaną w najmniejszych szczegółach oprawą wizualną i jednocześnie relaksującą atmosferą, co czyni ją bardzo ciekawym tytułem wyróżniającym się na tle innych, wydanych na tę platformę" - powiedział wiceprezes 7Levels Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

Wydanie gry "Golf Peaks" to drugi projekt w programie portingu i wydawania gier na Nintendo Switch zewnętrznych developerów. Pierwszym tytułem, który 7Levels wyda na konsolę Nintendo Switch w najbliższym czasie (21 lutego br.), jest "Warplanes: WW2 Dogfight" od studia Home Net Games. Zgodnie ze strategią, spółka zakłada dalszą koncentrację na jak najszerszym wykorzystaniu możliwości platformy Nintendo Switch, więc w przyszłości myśli o kontynuacji działalności wydawniczej. Wydawanie gier zewnętrznych studiów będzie stanowić jednak uzupełniającą działalność spółki i nie wpłynie na produkcje autorskich projektów, przypomniano.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

