XTPL zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - XTPL zadebiutuje na głównym parkiecie GPW w środę, 20 lutego br., podała spółka. Firma chce się znaleźć w kręgu zainteresowań kolejnych inwestorów instytucjonalnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, inwestujących w przełomowe w skali globalnej innowacje.

"Debiut na GPW to kolejny etap w rozwoju naszej firmy. Budujemy spółkę z globalnymi ambicjami. Efektywna kosztowo, prosta, a przez to szybko skalowalna technologia XTPL może całkowicie zmienić sposób, w jaki działają pewne branże. Dzięki naszym rozwiązaniom zalety druku można będzie wykorzystać w produkcji zaawansowanej elektroniki. Mam tu na myśli w pierwszej kolejności m.in. rynek wyświetlaczy, półprzewodników czy stosunkowo nowy, ale bardzo szybko rosnący rynek smart glass. Komercjalizacja nanodruku przyczyni się do obniżenia bariery dostępu do zaawansowanych technologicznie urządzeń. Staną się one efektywniejsze i tańsze zarazem. A to pociągnie za sobą szereg - mam nadzieję, że jak najbardziej pozytywnych - zmian, nie tylko w zakresie technologii, ale także zmian społecznych i ekonomicznych" - powiedział prezes i współtwórca XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Spółka przeniesie się na parkiet główny GPW z NewConnect z kapitalizacją ponad 300 mln zł. W akcjonariacie XTPL są m.in. dwa niemieckie fundusze inwestycyjne - Acatis Investment i Heidelberger Beteiligungsholding. Łącznie inwestorzy ci mają obecnie ponad 18% akcji spółki. Ostatnie emisje do tych podmiotów przyniosły spółce 2,05 mln euro, podano również.

Spółka zrealizowała w minionym roku kilka wymagających projektów typu proof-of-concept m.in. dla partnerów - potencjalnych klientów - z sektorów smart glass i półprzewodników.

"To pozwoliło na potwierdzenie zalet rozwiązań XTPL w stosunku do metod aktualnie stosowanych i umożliwiło nam zdobycie dużej wiarygodności technologicznej. Spółka stworzyła tym samym solidny fundament dla działań komercjalizacyjnych np. w USA, które powinny zostać zwieńczone podpisaniem kontraktów. M.in. dlatego spółka systematycznie zwiększa potencjał swoich struktur organizacyjnych w Kalifornii. Kończą się właśnie prace związane z uruchomieniem spółki córki XTPL z biurem w Krzemowej Dolinie" - dodał członek zarządu i COO XTPL Maciej Adamczyk.

XTPL zamierza komercjalizować swoje rozwiązania w postaci dedykowanych głowic drukujących i precyzyjnie dopasowanych nanotuszów. Celem strategicznym jest tu wdrożenie dostosowanych do potrzeb rynku rozwiązań w zakresie nanodruku dla wybranych sektorów, głównie w ramach wspomnianej elektroniki drukowanej, wskazano również.

"Jako innowatorzy w zakresie nanodruku mamy okazję silnie wpłynąć na postęp w wielu gałęziach przemysłu. Technologie, które zmieniają świat, mogą dzisiaj powstać wszędzie. Prawdziwie przełomowe rozwiązania nie znają granic i jestem dumny z faktu, że nasza technologia ma źródło właśnie w Polsce. Jednocześnie wszyscy mamy świadomość, że odbiorcami przełomowych technologii są globalni potentaci i to na globalnym rynku chcemy działać - konsekwentnie, odważnie i bez kompleksów. XTPL ma ku temu wszelki potencjał" - podsumował Granek.

XTPL działa na rynku transparentnych optycznie i przewodzących elektrycznie warstw (ang. Transparent Conductive Films - TCF). XTPL rozwija przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Technologia umożliwia tworzenie ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Akcje spółki zadebiutowały na NewConnect we wrześniu 2017 r.

(ISBnews)