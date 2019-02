Boruta-Zachem miał 2,01 mln zł zysku netto, 2,08 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018



arszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Spółka Boruta - Zachem odnotowała 2,01 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,08 mln zł wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,85 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 7,1 mln zł rok wcześniej.



W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 0,7 mln zł zysku netto w porównaniu z 1,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24,38 mln zł w porównaniu z 20 mln zł rok wcześniej.

"Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny" - podała spółka w komunikacie.

"Najważniejszy wpływ na znaczącą poprawę przychodów miała koncentracja działalności w obszarze produkcji i dystrybucji ekologicznych produktów OnlyBio i OnlyEco. Wyższe przychody zostały osiągnięte dzięki wzmocnieniu marki i podpisaniu wielu nowych kontraktów, w tym zagranicznych. Trend ten planujemy utrzymać również w kolejnych okresach" - powiedział wiceprezes Boruta-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, koncentracja na rozwijanej gałęzi biznesu oraz zaangażowanie w nowe, nadchodzące projekty to czynniki, które w przyszłości powinny przynieść jeszcze lepszą rentowność grupy.

W IV kwartale Boruta-Zachem przeprowadziła skuteczne działania w zakresie zwiększenia produkcji oraz dostępności ekologicznych wyrobów w Polsce i zagranicą. Sieć sprzedaży spółki dystrybucyjnej Laboratorium Naturella przyrasta w dynamicznym tempie i składa się już z wielu sieci handlowych, delikatesów ekologicznych, aptek oraz drogerii. W czwartym kwartale 2018 r. firma przeprowadziła duże akcje sprzedażowe typu in-out w sieciach Lidl oraz nawiązała współpracę z największym dystrybutorem na rynku tradycyjnym, grupą Delko. Aktualnie trwają negocjacje umów z czołowymi sieciami drogeryjnymi w Polsce takimi jak Rossmann, Douglas czy Super-pharm. Jednocześnie nowa marka rozwija się na rynkach zagranicznych. Sprzedaż ekologicznych produktów ruszyła w Czechach, Słowenii, Finlandii, Szwajcarii i Hiszpanii, podano także.

W październiku 2018 r. Boruta Zachem ogłosiła chęć przejęcia firmy Laboratorium Naturella. W styczniu 2019 r. producent podpisał umowę zobowiązującą do nabycia 100% udziałów w polskiej spółce biotechnologicznej. Cena sprzedaży wyniosła 110 tys. zł, a przeniesienie własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia umowy. Od I kwartału 2019 r. Laboratorium Naturella wchodzi w skład grupy kapitałowej Boruta-Zachem.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)