Konsorcjum Rafako ma umowę na tłocznię gazu Kędzierzyn za 168,7 mln zł netto



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Rafako podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na wykonanie Tłoczni Gazu Kędzierzyn, podała spółka. Rafako jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi także inna spółka z grupy PBG - PBG oil and gas Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi łącznie 168,7 mln zł netto (tj. 207,5 mln zł brutto), z czego udział spółki wynosi 95%, a termin wykonania to 25 miesięcy od podpisania umowy, podano także.

"Pozyskanie tego kontraktu, jest dowodem zaufania zamawiającego do naszych kompetencji poszerzonych o obszar ropy i gazu. Zarazem pokazuje, że także instytucje finansowe wierzą w nasze możliwości w tym zakresie. Na ten kontrakt pozyskaliśmy gwarancję należytego wykonania oraz gwarancję zwrotu zaliczki, o wartości 41,5 mln zł, w ramach nowego zaangażowania gwarancyjnego, które zapewnił spółce mBank" - powiedział prezes Rafako Jerzy Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Tłocznie to niezmiernie istotny element sieci gazowej. Sprężają gaz do odpowiedniego ciśnienia, zapewniają przepływ niebieskiego paliwa przez gazociąg i dostarczanie go odbiorcom, podano dalej.

"Tłocznia Kędzierzyn ulokowana będzie na styku trzech gazociągów: Zdzieszowice-Kędzierzyn, Tworóg-Kędzierzyn oraz połączenia gazowego Polski z Czechami. Tłocznię będzie można konfigurować na różne kierunki przepływu - można więc będzie zarówno odbierać gaz od południowego sąsiada, jak i wysyłać gaz z Polski do Czech" - czytamy także.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)