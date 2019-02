Polnord chce wykupić przedterminowo część obligacji serii NS4 wart. 6,7 mln zł



Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Polnord zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu 6,7 tys. szt. obligacji serii NS4 o łącznej wartości nominalnej 6,7 mln zł (cała seria ma wartość 30 mln zł), podała spółka. Warunkiem jest zawarcie przez spółkę do 11 marca br. umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie, przy Al. Sikorskiego 11.

"Zarząd Polnord podjął uchwałę o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu części tj. 6 700 obligacji na okaziciela serii NS4 spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6,7 mln zł, wyemitowanych w dniu 20.12.2016 r., których termin zapadalności przypada na dzień 20.12.2019 r., pod warunkiem zawarcia przez spółkę do dnia 11.03.2019 r. umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej w Warszawie, przy Al. Sikorskiego 11" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki ustalił - z zastrzeżeniem warunku określonego powyżej, iż data przedterminowego wykupu obligacji została wyznaczona na dzień 20.03.2019 r. (dzień przedterminowego wykupu), zaś dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji to 12.03.2019 r., podano także.

Wykupione obligacje podlegają umorzeniu. Przedterminowy wykup obligacji związany jest z planowaną przez spółkę sprzedażą nieruchomości na której ustanowiona jest hipoteka, stanowiąca obecnie część zabezpieczenia obligacji, podano także.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)