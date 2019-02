Braster podpisał 3-letnią umowę na dystrybucję swojego urządzenia w Indiach



Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Braster podpisał umowę z firmą Boston Ivy Healthcare Solutions, dotyczącą dystrybucji i sprzedaży urządzenia medycznego "Braster Pro" wraz z pakietami badań na rynku indyjskim, podałą spółka. Do 2021 r. na rynek indyjski ma trafić łącznie 7,5 tysiąca urządzeń.



Zgodnie z zapisami umowy, podpisanej na trzy lata, głównym produktem oferowanym w Indiach będzie urządzenie "Braster Pro". Urządzenie sprzedawane będzie w modelu biznesowym skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk na sprzedaż wysokomarżowych badań.

"Boston Ivy Healthcare Solutions w ciągu trzech najbliższych lat zakupi łącznie 7,5 tysiąca urządzeń wraz z pakietami badań. Ponadto w pierwszym kwartale tego roku spółka dostarczy partnerowi 100 urządzeń wraz z badaniami. Zgodnie z umową dystrybutor zajmie się również promocją sprzedaży urządzenia w Indiach" - czytamy w komunikacie.

"Indie to rynek z potencjałem i perspektywami, gdzie nowoczesne rozwiązania telemedyczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisanej współpracy z indyjskim partnerem. To jedna z naszych większych, rozwojowych umów sprzedażowych. Jednocześnie cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć tamtejszy system opieki zdrowotnej w profilaktyce raka piersi" - powiedział prezes firmy Braster Marcin Halicki, cytowany w komunikacie.

Boston Ivy Healthcare Solutions to firma medyczna z siedzibą w Indiach, której wiodącym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie dystrybucji sprzętu medycznego dla środowiska medycznego, jak i dla odbiorców detalicznych.

Sprzedaż wersji profesjonalnej Braster Pro rozpoczęła się pod koniec trzeciego kwartału 2018 r. i - w ocenie spółki - cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Produkt oferowany jest w ponad 70 gabinetach medycznych na terenie Polski, trafił również do sprzedaży w Bułgarii i na Ukrainie.

W listopadzie 2018 r. Braster poinformował o podpisaniu umowy o współpracy z chińską firmą wchodzącą w skład grupy kapitałowej Kontrue/Ponted. Sprzedaż urządzenia Braster Pro na rynku chińskim ma ruszyć po zarejestrowaniu produktu w Chińskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

