Źródło: PAP

Ambasadorowie krajów UE przyjęli w środę mandat do negocjacji ws. wzmocnienia unijnej agencji ochrony granic, Frontexu. W ten sposób dali zielone światło do rozpoczęcia rozmów z PE, które mają doprowadzić do utworzenia liczącego do 10 tys. funkcjonariuszy stałego korpusu agencji.