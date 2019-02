WindEurope: W Polsce 7% energii elektrycznej z farm wiatrowych, średnia UE: 14%



Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Udział energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych w Polsce wynosi średnio 7%, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej to 14%, wynika z raportu " Wind energy in Europe in 2018", opublikowanego przez WindEurope.

Największy udział energetyki wiatrowej mają Dania (41%) i Irlandia (28%), zaś Słowacja i Słowenia nie posiadają tego typu instalacji.

Jak podała organizacja, w ub.r. w Polsce odnotowano 16 nowych instalacji wiatrowych onshore i ani jednej offshore. Moc zainstalowana energetyki wiatrowej w Polsce to 5 380 MW.

(ISBnews)