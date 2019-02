„Opracowaliśmy szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie naszych aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Podpisana umowa jest pierwszym etapem tego projektu i potwierdza, jak poważnie podchodzimy do kwestii ochrony środowiska, w szczególności w tym przypadku jakości powietrza” - powiedział cytowany w informacji koncernu jego prezes Filip Grzegorczyk.

„Modernizacja naszych bloków o mocy 200 MW jest również konieczna, by uczestniczyć od 2021 r. w rynku mocy” - dodał prezes.

Zgodnie z informacją Taurona zawarta w czwartek umowa dotyczy modernizacji istniejącej instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin w Elektrowni Łaziska. Zadanie zrealizuje konsorcjum Budimeksu i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, a wartość kontraktu to ponad 58 mln zł brutto.

Przetarg na te prace koncern ogłosił jeszcze w ub. roku. Ogółem ogłoszone również w 2018 r. postępowania w ramach programu dostosowania jednostek wytwórczych Taurona do konkluzji BAT dotyczą elektrowni: Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza. Obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki.

Koncern przypomina, że przyjęte przez Unię Europejską w 2017 r. konkluzje BAT (dotyczące najlepszych dostępnych technik - PAP) nakładają na duże obiekty energetycznego spalania restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu chloru, rtęci i fluorowodoru - do wprowadzenia do 2021 r.

Tauron wskazuje, że wdrożony przezeń program ma dostosować jego jednostki wytwórcze do nowych wymagań emisyjnych i rynkowych. „Przeprowadzenie programu dostosowania bloków energetycznych do warunków pracy obowiązujących po roku 2021 przyczyni się do wydłużenia okresu ich eksploatacji oraz utrzymania potencjału wytwórczego grupy Tauron” - zapewnił koncern.

Niezależnie program dotyczący opracowania pilotażowej technologii modernizacji bloków energetycznych klasy 200 MW prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCBR przeznaczyło na realizację tego celu, w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP), do 200 mln zł.

W październiku ub. roku NCBR informowało, że fazy drugiej programu zakwalifikowały się: Politechnika Wrocławska z Politechniką Krakowską oraz spółką ZRE Katowice, Politechnika Warszawska ze spółkami Ethos Energy, Intec, Sefako oraz Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów, spółka Rafako, Politechnika Warszawska ze spółkami Transition Technologies, EnergoProjekt-Warszawa i Polimex-Mostostal oraz spółka Pro-Novum.

Według wcześniejszych informacji NCBR w kolejnych etapach weryfikowani po każdym z nich wykonawcy będą przygotowywali koncepcje, prace badawczo-rozwojowe, a także prace badawczo-rozwojowe w skali rzeczywistej – w oparciu o wybrany istniejący blok energetyczny.

W programie „Bloki 200+”, uruchomionym w kontekście konkluzji BAT, zamówiona ma zostać technologia, która zostanie przetestowana na istniejących blokach – z założeniem, że jeżeli spełnione zostaną kryteria technologiczne i ekonomiczne, będzie mogła zostać wykorzystana nie tylko w innych blokach klasy 200, ale być może także, po modyfikacjach, w blokach klasy 360 i 500.

Wśród kluczowych założeń programu NCBR są: planowana dalsza eksploatacja zmodernizowanych bloków klasy 200 MW oraz zwiększenie ich elastyczności.(PAP)

autor: Mateusz Babak