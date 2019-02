Inwestycja zostanie zrealizowana na niespełna hektarowej działce przy ul. Poprzecznej. Zgodnie z przygotowaną koncepcją powstanie 4-kondygnacyjny budynek, który pomieści 77 mieszkań - od około 30-metrowych kawalerek, przez mieszkania dwupokojowe po około 60 metrowe M3.

„Będziemy realizować program Mieszkanie Plus, bo tego potrzebują mieszkańcy naszej gminy. 200 rodzin zgłosiło chęć zamieszkania w budynku, który stanie przy ul. Poprzecznej, więc już myślimy o budowie drugiego bloku” – powiedział burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski.

Dodał, że jego gmina dobrze współpracuje z instytucjami rządowymi realizując wspólnie wiele inwestycji ze sfery drogownictwa, wsparcia społecznego, edukacji czy sportu.

„Jesteśmy przekonani, że program Mieszkanie Plus również zakończy się sukcesem” – zaznaczył Jaworski.

Kołodziejczyk przekazał, że Witnica jest pierwszą gminą w woj. lubuskim, która przeszła wszelkie niezbędne analizy i otrzymała decyzję inwestycyjną.

"To już ostatnia prosta przed uruchomieniem procesu budowlanego i jednocześnie początek intensywnych przygotowań, czyli opracowania projektu architektonicznego i uzyskania niezbędnych zgód administracyjnych. Wierzę, że ten proces będzie przebiegał sprawnie i za rok w Witnicy wbijemy pierwszą łopatę na placu budowy Mieszkania Plus” – powiedział Kołodziejczyk.

Dodał, że gmina wnosi do spółki grunt, natomiast całe finansowanie inwestycji jest po stronie PFR Nieruchomości.

Nowy budynek zostanie wybudowany w dogodnej dla jego przyszłych mieszkańców lokalizacji. W promieniu 400 metrów są zlokalizowane liczne sklepy spożywcze, przychodnie, a także apteka oraz poczta. Natomiast w promieniu kilometra znajdują się placówki edukacyjne: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum i technikum oraz żłobek.

Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania. PFR Nieruchomości, który komercyjne realizuje program Mieszkanie Plus, inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Według przekazanych na konferencji informacji, w całym kraju w ramach programu Mieszkanie Plus oddano do użytkowania 480 mieszkań - w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W pierwszym półroczu br. najemcy wprowadzą się do Mieszkań Plus w Gdyni, Wałbrzychu, gdzie zakończył się nabór i trwa weryfikacja wniosków.

Od stycznia 2019 r., wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom przysługują dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności w ramach programu Mieszkanie na Start. Pierwszą umowę o dopłaty z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawarła Biała Podlaska, a najemcy będą mogli je otrzymać w kwietniu.

Z programu mogą skorzystać wszystkie grupy społeczne i wiekowe. Jest to opcja dla tych, którzy nie mają zdolności kredytowej lub czekają w długich kolejkach na mieszkania komunalne. Lokale przygotowane są dla osób samotnych, jak i rodzin z dziećmi. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz