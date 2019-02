Liczba Polaków korzystających z jej usług jest już więc większa niż liczba rachunków osobistych kilku krajowych bankach. Biorąc pod uwagę dane na koniec III kwartału dla banków (tam zmiany z kwartału na kwartał są zwykle niewielkie) Revolut właśnie wyprzedził Plus Bank. Wcześniej zostawił w tyle Bank Ochrony Środowiska i Bank Handlowy.

Jeszcze w połowie grudnia brytyjski fintech informował o 280 tys. klientów obsługiwanych w Polsce, a w 2018 r. wchodził z 30 tys. polskich posiadaczy konta. Oznacza to, że pod względem tempa akwizycji jego wyniki są porównywalne z osiągnięciami największych krajowych banków.

– Jeśli chodzi o konkurencję ze strony fintechów: to jasne, że nie należy jej lekceważyć. Ale żadna z takich firm, które próbują w Polsce funkcjonować, nie ma modelu biznesowego pozwalającego zarabiać. Samo pozyskiwanie klientów to jeszcze za mało. PKO Bank Polski świadczy usługi niemal 10 mln klientów i jednocześnie jest dochodowy – mówił w niedawnym wywiadzie dla DGP Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Polska to dla Revoluta trzeci co do wielkości rynek. Ogółem firma ma w Europie 4 mln klientów.

– Przyspieszamy wzrost w Europie i zdobywamy skalę, dzięki której dziesiątki milionów Europejczyków uzyskają większą kontrolę nad swoimi finansami. Revolut założyliśmy 4 lata temu. Dopiero zaczynamy. Podczas gdy nasi menedżerowie ds. ekspansji pracują nad udostępnieniem usługi poza Europą, na starym kontynencie budujemy mechanizm wzrostu na poziomie państw i miast, gdzie usługa jest już łatwo dostępna“ – deklaruje Nik Storoński, założyciel Revoluta i szef firmy.

Niedawno uzyskała ona licencję bankową na Litwie. Chce „paszportować” ją w Polsce. Wykorzystując unijne przepisy dotyczące jednolitej licencji bankowej będzie działał w naszym kraju na zasadzie oddziału (środki na rachunkach klientów gwarantowane na Litwie).

Udział Polaków w liczbie klientów Revoluta jest dużo większy niż skala operacji przeprowadzanych przez naszych rodaków w całej grupie użytkowników aplikacji. W styczniu ogólna wartość transakcji zrealizowanych przez firmę wyniosła prawie 4 mld euro. W Polsce było to ok. 160 mln euro.

Revolut zatrudnia na świecie ponad 700 osób. Z tego ponad 400 pracowników ma w Krakowie.

