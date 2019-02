PGE GiEK: W EC Pomorzany uruchomiono instalację odazotowania spalin



Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej - oddała do eksploatacji instalację katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Pomorzany, podała spółka.

"Uzyskaliśmy zakładany efekt ekologiczny. Wszystkie parametry gwarantowane dla instalacji bloku A i B zostały osiągnięte zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. Dzięki inwestycji emisja tlenków azotu z elektrowni zmniejszy się ponad trzykrotnie, co znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w Szczecinie" - powiedział Norbert Grudzień, p.o. prezesa zarządu, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK, cytowany w komunikacie.

Kontrakt na budowę instalacji w elektrociepłowni został podpisany pod koniec 2016 r. i obejmował także modernizację podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza. Jego wartość wyniosła 63,9 mln zł netto. Montaż pierwszych elementów konstrukcji wsporczej rozpoczęto w lipcu 2017 r., a pod koniec stycznia 2019 r. przekazano do eksploatacji instalacje bloku A i B. Wykonawcą instalacji było konsorcjum firm w składzie Erbud (lider konsorcjum) i Yara Enviromental Technologies GmbH.

Zrealizowana inwestycja jest częścią "Programu inwestycyjnego Elektrociepłowni Pomorzany", w ramach którego w 2016 r. PGE GiEK zawarła także kontrakt na budowę instalacji odsiarczania spalin. Dzięki tym inwestycjom kotły Benson OP-206 nr A i B będą spełniały standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy IED oraz przyszłych konkluzji BAT/BREF.

"Będąc krajowym liderem w produkcji energii elektrycznej i ciepła, czujemy się odpowiedzialni nie tylko za bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także za środowisko naturalne. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w rozwój i modernizację wszystkich naszych aktywów tak, by wypełniały one najwyższe standardy emisyjne i tym samym były coraz bardziej przyjazne środowisku" - skomentował prezes PGE Henryk Baranowski.

"Program, który obecnie realizujemy w Elektrociepłowni Pomorzany, zapewni utrzymanie emisji tlenków siarki na poziomie poniżej 130 mg/Nm3, tlenków azotu poniżej 150 mg/Nm3 oraz pyłu na poziomie mniejszym niż 10 mg/Nm3. To kolejna proekologiczna inwestycja realizowana w ramach grupy, która pozwala osiągnąć jeszcze lepszą efektywność jednocześnie minimalizując nasz wpływ na otoczenie" - dodał wiceprezes PGE ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)