Rozszerzenie dopłat na dziecko zostało ogłoszone podczas sobotniej konwencji PiS, która odbywa się pod hasłem "Nowa arena programowa". Partia przedstawiła program związany z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu.

"Mamy nowy program, program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka" - ogłosił na początku konwencji prezes PiS.

Inny punkt programu PiS to pomoc dla emerytów: "taka trzynastka w postaci najniższej emerytury 1100 zł dla każdego emeryta" - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wystąpieniu podczas sobotniej konwencji PiS.

"Zrobimy to w tym roku, i zrobimy wszystko, żeby uczynić to także w przyszłym i w następnym" - zadeklarował Kaczyński. Jak dodał, pomoc ta ma być wypłacana od maja.

Podkreślił, że pomoc emerytom ma być elementem zmniejszania różnic majątkowych w polskim społeczeństwie.

Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1100 zł (obecnie jest to 1029,80 zł). Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział z kolei plan obniżenia kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu. Zapowiedział też obniżenie PiT-u dla wszystkich osób pracujących.

Morawiecki podkreślił, że dla rządu Europa oznacza europejskie zarobki i europejską zasobność portfeli. "I w tym kierunku idziemy i wiemy jaki tam dotrzeć" - zapowiedział.

"To jest nasz program, program dla klasy średniej. To dlatego w tym postulacie, w tym punkcie programowym, który prezes (Jarosław Kaczyński) tutaj przedstawił przed chwilą znajduje się obniżenie kosztów pracy poprzez podniesienie kosztów uzyskania przychodów co najmniej dwukrotne i również obniżenie PiT-u dla wszystkich osób pracujących, co zrobimy jeszcze w tym roku" - podkreślił Morawiecki.

"To jest walka o klasę średnią żyjącą na poziomie europejskim. Ta walka będzie się rozgrywać w Parlamencie Europejskim. My mamy znakomita reprezentację, która będzie szła i reprezentowała nasze interesy, walczyła o nasze interesy skutecznie, na czele z naszymi 'jedynkami' (w wyborach do PE), na czele z panią premier Beatą Szydło" - powiedział Morawiecki.

Kaczyński zadeklarował też przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, aby podwoić liczbę przejechanych kilometrów do jednego miliarda z pół miliarda obecnie.

"W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe, głównie PKS, zostały zredukowane o połowę z prawie miliarda przejechanych kilometrów do niespełna pół miliarda. Przywrócimy to, przywrócimy ten miliard, przywrócimy połącznia" - zapowiedział Kaczyński. "Te połączenia, o których mówiłem, połączenia autobusowe, dotyczą oczywiście wszystkich, całej Polski, także wielkich miast, ale przede wszystkim mniejszych miast i wsi" - dodał.

Koszt nowego programu PiS został oszacowany na 30-40 mld złotych. Rząd zamierza go sfinansować "poprzez dalszą walkę o jak najlepszy system podatkowy, ale również rozwój gospodarczy, poprzez zmniejszenie biurokracji, zmniejszenie kosztów administracji" - powiedział szef rządu podczas sobotniej konwencji.

>>> Czytaj też: Bierni i biedni. Ani związki zawodowe, ani pracodawcy nie mają pomysłu na to, jak działać