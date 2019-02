Takie wymagania może spełnić tylko… znakomity laptop. Projektanci firmy Lenovo stworzyli szóstą generację ThinkPada X1 Carbon, który dla segmentu biznesowych laptopów może być tym, czym wzorzec metra z Sevres jest dla miar układu SI.

Nieuciążliwy, czyli jaki? Biznesowy towarzysz podróży powinien być przede wszystkim lekki, odporny i niezawodny. Wszystkie te warunki ThinkPad X1 Carbon spełnia w stopniu niemal idealnym. Cieńszy od palca, waży niewiele ponad kilogram, a magnezowa konstrukcja Roll Cage wraz z czterowarstwową obudową z włókna węglowego sprawiają, że nie musimy zaprzątać sobie głowy pytaniem, czy nasz sprzęt wytrzyma częste podróże i zmieniające się warunki. Musi wytrzymać, ponieważ został zaprojektowany do pracy w każdym otoczeniu i strefie klimatycznej – od arktycznych mrozów po pustynny upał. Potwierdzeniem tego jest 200 testów jakościowych, zgodnych z 12 wymaganiami norm wojskowych armii USA (Military Standard 810G), które X1 Carbon musiał przejść, zanim pojawił się na rynku. W ich trakcie sprawdzana była odporność urządzeń na m.in. burze piaskowe, zalania, upadki, a nawet na stan nieważkości. O towarzysza podróży, który zaliczył egzaminy, jakie przechodzą żołnierze najlepszych jednostek specjalnych, naprawdę nie trzeba się martwić. X1 Carbon wytrzyma o wiele więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

On cię rozumie

Jeśli biznesmenowi musi wystarczyć 60-minutowa przerwa na lunch, to czemu jego laptop miałby potrzebować więcej? Wychodząc z tego założenia, projektanci ThinkPada zastosowali technologię RapidCharge, która umożliwia naładowanie baterii X1 Carbon do 80 procent w ciągu zaledwie godziny. Nawet krótki transfer na lotnisku wystarczy więc, aby „nakarmić” towarzysza podróży aż na 12 godzin ciągłej pracy. Po pełnym na-ładowaniu zintegrowanej baterii litowo-jonowej 57 Wh laptop może działać bez zewnętrznego zasilania nawet do 15 godzin.

Cyberprzestępcy połamią sobie zęby

Jak przystało na laptop, który przeszedł twarde wojskowe testy, ThinkPad X1 Carbon jest uzbrojony po zęby przeciwko wszelkiej maści cyberprzestępcom. Niektóre z jego zabezpieczeń są zdumiewająco proste, inne niezwykle wyrafinowane, zapewniając jednak najwyższy poziom bezpieczeństwa danych właściciela.



Wzruszająco prostym rozwiązaniem jest przesuwana osłona ThinkShutter, którą można zamknąć obiektyw kamery HD 720p, skutecznie uniemożliwiając w ten sposób pracę hakerom – podglądaczom. Aż dziwne, że inne firmy nie pomyślały o tak oczywistej rzeczy, zmuszając użytkowników laptopów do zaklejania kamer plastrami.



Włamaniom do ThinkPada zapobiega też czytnik linii papilarnych z technologią Match-on-Chip oraz rozpoznawanie twarzy w wersji z kamerą na podczerwień. Ważne, że obraz linii papilarnych jest zapisywany przez X1 Carbon w jego wewnętrznym układzie scalonym, nie jest więc nigdzie przesyłany w celu uwierzytelnienia w czasie logowania. Ponadto osobny układ TPM (Trusted Platform Module) chroni dane poprzez szyfrowanie informacji.



Wisienką na torcie cyberzabezpieczeń ThinkPada X1 Carbon jest współpracujący z wieloma platformami system FIDO (Fast Identity Online), chroniący dane dostępowe za pomocą trzech warstw zabezpieczeń. Uwierzytelnianie FIDO, dzięki swej interoperatywności i globalnemu zastosowaniu, chroni dane użytkownika zarówno w czasie logowania online do Facebooka lub Twittera, jak i podczas płatności internetowych w systemie VISA czy PayPal.

Szybki, wszechstronny i elegancki

Czyli dokładnie taki, jaki powinien być współczesny biznesmen. Szybkość zapewnia ThinkPadowi ósma już generacja procesora Intel Quad Core o wydajności 35 proc. większej niż poprzednia. Szybsza jest także pamięć operacyjna LPDDR3. Błyskawiczny transfer danych do 40 Gb na sekundę umożliwia technologia Intel Thunderbolt 3 oraz złącze USB-C. Daje to w sumie czterokrotnie szybszą transmisję danych i dwukrotnie większą przepustowość sygnału video niż najbardziej wydajne dotąd rozwiązania.



Prawdziwie globalnym graczem X1 Carbon staje się po dodaniu karty LTE-A, która umożliwia mu łączność na całym świecie. Opcjonalnych rozwiązań oferowanych przez producenta ThinkPada jest więcej, co zapewnia komputerowi wyjątkową wszechstronność. Można na przykład wybrać 14-calowy ekran Full HD IPS w wersji dotykowej lub zwykłej albo ekrany WQHD o rozdzielczości 2560 na 1440, w tym po raz pierwszy zastosowaną w laptopach PC wersję HDR Dolby Vision o niezwykłym kontraście, jasności i jakości kolorów. Co ciekawe, wybór ekranu z najlepszą grafiką ma minimalny wpływ na żywotność baterii. Wszechstronność zapewnia laptopowi także kilka opcji pojemności pamięci operacyjnej i masowej.



Smukły, lekki, o klasycznym designie, X1 Carbon prezentuje się doskonale w każdej sytuacji. I nie sposób pomylić go z żadnym innym laptopem. Na podświetlanej klawiaturze, między literami G, H i B zobaczymy bowiem to, co odróżnia ThinkPady od konkurencji – czerwony trackpoint, czyli połączenie myszki i touchpada, jakiego nie ma w żadnym innym urządzeniu. I chociaż X1 Carbon umożliwia dziś sterowanie głosem, a nawet wzrokiem, wierni użytkownicy ThinkPadów wciąż nie wyobrażają sobie ich bez tej małej, czerwonej kropki pośrodku klawiatury.