BOŚ Bank: Indeks ISM w przemyśle USA i PMI Polski w centrum uwagi w tym tygodniu



Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu oczekiwanym wydarzeniem będą publikacje danych makroekonomicznych głównie dotyczących koniunktury gospodarczej w USA (indeks ISM w przemyśle) oraz Chin, indeksów PMI z EMU i z Polski, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

"Nie bez znaczenia dla sytuacji rynkowej będą natomiast perspektywy sytuacji gospodarczej. Z tego względu bardzo istotne dla rynków będą zapewne zaplanowane na bieżący tydzień publikacje danych makroekonomicznych, w tym przede wszystkim danych dot. koniunktury gospodarczej w USA (indeks ISM w przemyśle) oraz Chin (indeksy PMI). Z uwagi na opóźnienia związane z ograniczeniem prac administracji USA, z opóźnieniem opublikowane zostaną dane z USA, w tym szacunek wzrostu PKB w IV kw. 2018 r., dane dot. wydatków oraz dochodów konsumentów na przełomie roku oraz kolejne dane z rynku nieruchomości. Biorąc pod uwagę dominujące obawy dot. skali spowolnienia aktywności gospodarczej, zapewne mniejsze znaczenie będą miały już publikacje danych dot. inflacji, w tym inflacji bazowej w USA oraz strefie euro" - czytamy w raporcie analityków BOŚ Banku.

Zdaniem analityków, nadal wyczekiwane będą informacje dot. decyzji USA co do importu samochodów z UE oraz wszelkie informacje dot. Brexitu.

Oceniając zeszłotygodniowy, zaproponowany przez PiS plan gospodarczy stwierdzili, że nie poskutkuje on wzrostem deficytu SFP ponad 3% PKB w najbliższych latach.

"Jednocześnie jednak skala obciążeń fiskalnych będzie na tyle istotna, że – przy założeniu braku dalszych działań zwiększających dochody / ograniczających wydatki - deficyt wyraźnie wzrośnie (bliżej 2,0% PKB w 2019 r. oraz wyraźnie powyżej tego poziomu w kolejnych latach). Nie widzimy dużego ryzyka scenariusza nowelizacji budżetu państwa w 2019 r. Choć sfinansowanie nowych wydatków oraz utrzymanie planowanego poziomu deficytu nie będzie łatwe, to resort finansów może ponownie ograniczyć skalę finansowania FUS, co poskutkuje 'przesunięciem' deficytu z sektora centralnego na sektor finansów publicznych. Podsumowując, o ile nie przypisujemy wysokiego ryzyka scenariuszowi 'kryzysowego' wzrostu deficytu, to z pewnością kolejne kwartały przyniosą solidny wzrost potrzeb pożyczkowych państwa, wobec ich bardzo silnego ograniczenia w l. 2017-2018" - ocenili analitycy.

(ISBnews)