Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że stopa bezrobocia w styczniu 2019 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 5,8 proc. w grudniu.

"6,1 proc. to odrobinę więcej niż w ubiegłym roku, natomiast nie jest to różnica, jakiej byśmy się nie spodziewali" - zaznaczyła Emilewicz.

Według GUS w styczniu br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 1 023,1 tys. osób.

"Przekroczenie 1 mln bezrobotnych związane jest z zakończeniem prac sezonowych. (...) Przy kolejnych danych, w lutym, spodziewamy się spadku stopy bezrobocia rejestrowanego ponownie poniżej 6 proc." - oceniła Emilewicz.

Emilewicz wskazała, że obecnie kwestia bezrobocia w Polsce to innym problem niż kilkanaście lat temu. "Dzisiaj istotnym problemem jest liczba rąk do pracy. I to na tę kwestię zwracają nam dzisiaj uwagę przedsiębiorcy" - powiedziała. (PAP)

