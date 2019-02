JSW i Prairie wydłużyły do 28 IX termin umowy dot. potencjalnej współpracy



Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Prairie Mining Limited dokonały zmiany umowy o zachowaniu poufności w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce, wydłużając o kolejne 6 miesięcy tj. do 28 września 2019 roku termin jej obowiązywania, w celu prowadzenia dalszych rozmów, podała JSW.

"JSW przeprowadziła wstępne badanie Prairie i jej projektów. Aktualne pozostają ustalenia, że w projekcie Jan Karski potwierdzono, że część złoża „Lublin" zawiera węgiel gazowo-koksowy typ 34 (semi-soft), który potencjalnie może zostać wykorzystany przez JSW. Badanie potwierdziło również techniczne możliwości i potencjalne synergie związane z udostępnieniem pokładów węgla ze złoża Dębieńsko przy wykorzystaniu infrastruktury sąsiedniej kopalni Knurów-Szczygłowice. Wykorzystanie tych synergii wiązałoby się z koniecznością modyfikacji warunków technicznych przedsięwzięcia oraz uzyskania niezbędnych zmian decyzji administracyjnych, w tym koncesyjnych. W ocenie JSW infrastruktura Ruchu Szczygłowice potencjalnie umożliwia prowadzenie wydobycia węgla orto-koksowego typu 35 z pokładów złoża Dębieńsko w terminie do 18 miesięcy od uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i zmiany koncesji" - czytamy w komunikacie.

Strony uznały, że potrzebują więcej czasu na omówienie struktury transakcji i jej warunków handlowych. Intencją obu stron jest kontynuowanie negocjacji w kolejnych miesiącach, w szczególności w zakresie:

1) Potencjalnej struktury transakcji i warunków biznesowych współpracy lub transakcji;

2) Dostosowania projektów Dębieńsko i Jan Karski, do koncepcji JSW i w celu zmaksymalizowania potencjalnych synergii, podano także.

JSW wkazało, iż nie ma pewności, że rozmowy doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy, czy umów, jak również nie ma pewności co do formy ewentualnych transakcji.

"Należy podkreślić, że potencjalna transakcja lub transakcje, o ile do nich dojdzie, mogą być zależne od spełnienia szeregu warunków, m.in.: niezbędnych zgód korporacyjnych, zgód i zatwierdzeń dotyczących finansowania, zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile będą one wymagane, oraz spełnienia wszelkich innych wymogów związanych ze strategią, celami i regulacjami obowiązującymi każdego z emitentów" - czytamy dalej.

W celu uniknięcia wątpliwości JSW oświadczyła, że pomimo, iż Skarb Państwa jest akcjonariuszem posiadającym 55,16% udziału w kapitale zakładowym JSW, a Prairie wszczęła spór inwestycyjny z Rzecząpospolitą Polską, JSW będzie działała jedynie jako racjonalny inwestor przestrzegający zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy w takich samych okolicznościach, o której mowa w art. 20 Kodeksu spółek handlowych, podsumowano.

W marcu ub. roku Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Prairie Mining Limited umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce.

Wskazano wówczas, że w ramach współpracy Prairie udostępni informacje dotyczące projektu wydobycia węgla koksowego w ramach udzielonej w 2008 r. koncesji Debieńsko-1, aby umożliwić JSW przeprowadzenie oceny wykonalności i warunków ekonomicznych tego projektu, z uwzględnieniem czynników takich jak m.in.: etap jego rozwoju, warunki koncesji wydobywczej, pozwolenia środowiskowe i umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego. Ponadto, w ramach tego procesu JSW oceni też różne inne zagrożenia oraz szanse, w tym te związane z infrastrukturą JSW istniejącą na terenie sąsiedniej KWK Knurów-Szczygłowice.

W październiku 2018 r. JSW podała, że będzie kontynuować rozmowy z Prairie Mining Limited w sprawie potencjalnej współpracy lub transakcji dotyczących projektów węglowych Prairie w Polsce, a rozmowy następują po sześciomiesięcznym etapie wymiany informacji technicznych.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)