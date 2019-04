Kraje członkowskie zatwierdziły nowelizację dyrektywy gazowej, która zakłada, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą podlegały przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego.

"Będziemy bardzo mocno patrzeć na ręce Komisji Europejskiej, jak jest wdrażana ta dyrektywa gazowa" - powiedział szef rządu po poniedziałkowym spotkaniu z wiceszefem KE ds. unii energetycznej Maroszem Szefczoviczem.

Premier mówił, że projekt Nord Stream 2 jest szkodliwy dla solidarności europejskiej. Zaznaczył, że egzekwowanie unijnych regulacji w tej sprawie musi być bardzo mocne, by nie doszło nawet do połowicznej monopolizacji gazociągu.

Unijne przepisy mówią, że sprzedawcą gazu i operatorem gazociągu nie może być ten sam podmiot. Do takiego gazociągu muszą mieć dostęp inne przedsiębiorstwa. Oznacza to, że rosyjski Gazprom powinien pozwolić, aby z Nord Stream 2 korzystały również inne firmy zainteresowane przesyłem.

Morawiecki podkreślał, że zwraca uwagę, iż gazociąg ten jest szkodliwy dla bezpieczeństwa energetycznego i politycznego Europy Środkowej oraz UE również w rozmowach z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

W przypadku odcinka Nord Stream 2, który będzie przebiegał również poza wodami terytorialnymi Niemiec, warunki prawne jego funkcjonowania będą musiały zostać wynegocjowane przez Berlin i Moskwę. Wynik tych negocjacji ma się opierać się na unijnym prawie, nad czym czuwać ma Komisja Europejska.

Premier przekonywał, że dzięki skutecznej polityce PiS udaje się doprowadzić do tego, że z jednej strony przyjęta dyrektywa gazowa nakłada pewne ramy na projekt Nord Stream 2, a z drugiej strony tworzona jest realna przestrzeń do zwiększania bezpieczeństwa gazowego. Zwrócił w tym kontekście uwagę na projekt budowy gazociągu Baltic Pipe, dzięki któremu do Polski ma trafiać gaz z Norwegii. W poniedziałek GAZ SYSTEM podpisał z KE umowę na dofinansowanie budowy tego połączenia.

Szef rządu mówił też, że rozmawiał z wiceszefem KE również o restrukturyzacji regionów, których gospodarka oparta jest na energetyce węglowej. "Polska nie może ucierpieć tylko z tego powodu, że była po tej złej stronie żelaznej kurtyny po II wojnie światowej i nie mogliśmy rozwijać naszej polityki energetycznej chociażby w obszarze energetyki atomowej i w wielu innych obszarach w sposób suwerenny" - argumentował.

Zaznaczył, że za każdym razem mówi o tym w Brukseli i - jak przekonywał - "trafia to na podatny grunt". Poinformował, że polskie władze rozmawiają o poważnych funduszach, jakie miałyby trafić do naszego kraju z funduszu modernizacyjnego, ale nie tylko.

"Dodatkowe fundusze w kolejnej perspektywie unijnej na tę dekadę nowej polityki klimatycznej 2020-2030 muszą być przyjęte po to, żeby Polska miała odpowiednie fundusze na powolne, stopniowe przekształcanie naszych regionów opartych na energetyce węglowej w regiony oparte o czystą energetykę węglową, czystą energetykę, która odpowiada wymogom klimatycznym UE, a jednocześnie jest w naszym interesie z punktu widzenia tworzenia nowych miejsc pracy i tworzenia innowacyjnych miejsc pracy, w takich regionach jak Górny Śląsk czy południe Dolnego Śląska" - oświadczył premier.

Szef rządu relacjonował, że na spotkaniu z Szefczoviczem rozmawiali również o elektromobilności. Zachęcał w tym kontekście tych, którzy sceptycznie patrzą na ten temat w Polsce, do wizyty w KE, bo - opowiadał - jego rozmówca był "pod wrażeniem szeroko rozumianej elektromobilności" w naszym kraju.

Jak mówił, opowiedział też wiceszefowi KE o postępach Polski, jeśli chodzi o wymianę taboru transportu publicznego w miastach, co wspierają też rządowe programy. Morawiecki zwracał uwagę, że przyczynia się to do poprawy jakości powietrza.