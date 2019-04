Miraculum ma rejestrację marki Chopin od OMPI i w Chinach



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Miraculum otrzymała od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (OMPI) świadectwo rejestracji znaku towarowego "FC" dotyczącego marki Chopin klasy Premium, podała spółka. Firma otrzymała również decyzję Urzędu Patentowego w Chinach o rejestracji na terenie Chin wzoru przemysłowego dotyczącego butelek służących do produkcji perfum marki Chopin klasy Premium.

"W związku z realizacją strategii rozwoju marki Chopin, w tym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 15 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej świadectwo międzynarodowej rejestracji znaku towarowego "FC" dotyczącego marki Chopin klasy Premium. Czas trwania międzynarodowej rejestracji został określony na 10 lat z możliwością jej przedłużenia" - czytamy w komunikacie.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)