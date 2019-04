Według źródeł gazety prezydent Władimir Putin może wydać stosowny dekret zaraz po wyborach prezydenckich na Ukrainie. Doniesienia „Kommiersanta” pojawiły się na kilka dni przed II turą głosowania w najbliższą niedzielę.

W Rosji już obowiązują poprawki do ustawy o obywatelstwie Federacji Rosyjskiej, które pozwalają prezydentowi na określanie kategorii osób, mających prawo do uzyskania obywatelstwa tego kraju według uproszczonej procedury. Poprawki weszły w życie 29 marca.

Mowa jest w nich o przypadkach, gdy przyznanie obywatelstwa FR w trybie uproszczonym „jest krokiem uzasadnionym i niezbędnym w celu udzielenia pomocy i wsparcia obywatelom obcych państw i bezpaństwowcom przybyłym do Rosji z krajów, gdzie byli prześladowani przez władze z powodów politycznych i gdzie doszło do przewrotów państwowych, konfliktów zbrojnych i innych nadzwyczajnych sytuacji”.

Uproszczony tryb uzyskania obywatelstwa nie wymaga zdawania egzaminu i pobytu na terytorium Rosji przez okres powyżej pięciu lat.

Do tej pory kandydatami do obywatelstwa byli głównie ci mieszkańcy Donbasu, którzy po wybuchu działań zbrojnych wyjechali do Rosji. Teraz – jak ocenia niezależne radio Echo Moskwy – do otrzymania rosyjskiego paszportu pretendować będzie mogło około 3,5 mln osób, bo tylu mieszkańców liczą obszary kontrolowane przez separatystów.

Przy czym – według doniesień portalu RBK - uzyskać obywatelstwo Rosji będą mogły osoby, które już mają paszport wydany przez separatystów i oddadzą paszport Ukrainy.

„Kommiersant” zauważa we wtorek, że w regionach Rosji graniczących z "republikami ludowymi" powołanymi przez separatystów - Doniecką i Ługańską - przygotowano infrastrukturę niezbędną do obsługi obywateli. W Rostowie nad Donem otwarto 16 marca nowy budynek wydziału ds. migracji w ramach regionalnych struktur MSW Rosji.

Działania, jakie prowadzi Rosja w ramach nowej koncepcji polityki migracyjnej państwa, przyjętej w zeszłym roku, mają na celu przesiedlenie do Rosji 5-10 mln osób. Jako kraje pochodzenia rozpatrywane są państwa byłego ZSRR z liczną grupą ludności rosyjskojęzycznej: Ukraina, Kazachstan, Mołdawia i Uzbekistan.

