Ryanair zainaugurował loty na trasie Modlin-Marsylia

Źródło: PAP

Irlandzki Ryanair zainaugurował we wtorek loty z lotniska w Modlinie do Marsylii - poinformował we wtorek przewoźnik. Jak dodano, połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu. Trasa ta, obok 48 innych, będzie w letnim rozkładzie lotów z Modlina.