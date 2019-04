Wskaźnik Stoxx Europe 600 spada o 0,1 proc.

Tanieją spółki z sektora surowcowego - Rio Tinto traci 3 proc. po spadku cen rud żelaza, a BHP Billiton Group jest na minusie o 3,5 proc. - spółka ograniczyła swój roczny guidance produkcji.

Akcje klubu Juventus spadają o 24 proc. w reakcji na przegraną z Ajaxem. Piłkarze z Amsterdamu wyeliminowali po wtorkowym zwycięstwie 2:1 Juventus Turyn w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W półfinale Ajax zmierzy się z Manchesterem City albo z Tottenhamem Hotspur. Rywala wicemistrz Holandii pozna w środę wieczorem.

Zyskuje ABB, 4,4 proc., po dymisji prezesa Ulricha Spiesshofera, którego zastąpił Peter Voser.

Tymczasem inwestorów - zamiast ucieszyć - zaniepokoiły mocne dane makro z Chin.

Chińscy statystycy podali w środę, że PKB Chin wzrósł w I kw. 2019 o 6,4 proc. rdr wobec prognoz +6,3 proc., produkcja przemysłowa w III wzrosła o 8,5 proc., a szacowano +5,9 proc., zaś sprzedaż detaliczna wzrosła w III o 8,7 proc. wobec prognozy +8,4 proc.

Pod koniec ub. tygodnia Chińczycy podali też dobre dane o handlu zagranicznym, gdzie w III w chińskim eksporcie nastąpiło bardzo mocne odbicie. Z kolei akcja kredytowa w marcu w Chinach przekroczyła wszelkie prognozowane poziomy.

Polityka prowzrostowa chińskich władz pomogła zatrzymać spowolnienie w gospodarce - wskazują analitycy.

Silniejsze niż oczekiwano wyniki makro sprowokowały inwestorów do debat na temat tego, czy potrzebne są dodatkowe środki stymulujące chińską gospodarkę, czy też bank centralny i resort finansów powinny teraz zacząć wycofywać wsparcie.

"Ożywienie w gospodarce Chin nastąpiło wcześniej niż się tego spodziewano" - mówi ekonomistka JPMorgan Chase & Co. w Hongkongu Grace Ng.

Ng ocenia, że polityka makroekonomiczna chińskich władz nie ulegnie dalszemu złagodzeniu. "Ale też nie zaostrzy się w ciągu najbliższych miesięcy" - dodaje.

"Dane z Chin za I kwartał i marzec potwierdzają cykliczny punkt zwrotny" - mówi z kolei Robin Xing, ekonomista Morgan Stanley w Hongkongu. "Spodziewamy się też ożywienia gospodarczego w drugim - do czwartego kwartału, w miarę jak w pełni rozpocznie się luzowanie fiskalne, napięcia w handlu ustaną, a zaufanie konsumentów znormalizuje się" - dodaje.

Na rynku walutowym euro zyskuje w środę 0,2 proc. do 1,1309 USD, brytyjski funt w górę o 0,1 proc. do 1,3057 USD, a japoński jen po zwyżce o 0,05 proc. jest wyceniany po 111,98 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 2,60 proc., a niemieckich - rośnie o 2 pkt. bazowe do 0,09 proc., a brytyjskich 10-latek zwyżkuje o 2 pkt. bazowe do 1,24 proc.

Ropa na NYMEX w Nowm Jorku drożeje o 0,7 proc. do 64,48 USD za baryłkę.

Miedź na Comex w N.Jorku zyskuje 0,7 proc. do 2,9600 USD za funt.

Na rynkach ruch będzie coraz mniejszy, a w piątek będą one nieczynne m.in. w USA, W.Brytanii i Niemczech - rozpoczynają się święta wielkanocne.

Indeksy w Europie - godz. 09.20

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3462,40 -0,03 DAX Niemcy 12113,03 0,10 FTSE 100 W.Brytania 7447,20 -0,30 CAC 40 Francja 5527,60 -0,02 IBEX 35 Hiszpania 9475,40 -0,23 FTSE MIB Włochy 21954,84 0,16

(PAP Biznes)