Famur: Decyzje dot. dywidendy po finalizacji sprzedaży PBSz



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Famur czeka z podjęciem decyzji dotyczącej dywidendy do finalizacji transakcji zbycia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), poinformował prezes Mirosław Bendzera.

"W tym roku jeszcze czekamy, jak przebiegnie finalizacja transakcji PBSz i wtedy określimy, jak jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

Prezes informował dziś, że Famur spodziewa się, że transakcja zbycia PBSz zostanie sfinalizowana na przełomie czerwca i lipca, co oznaczać będzie też zamknięcie procesu restrukturyzacji Kopeksu.

"Pewnie średniorocznie będziemy wypłacać 75% zysku. Nie mamy w tej chwili projektów M&A, więc pewnie będziemy szli w kierunku wartości środkowej" - powiedział też Bendzera.

Przedstawiona jesienią ub.r. strategia Famuru na lata 2019-2023 zakłada przeznaczanie 50-100% zysku netto na dywidendy. Jednocześnie, średnio w okresie 5 lat zarząd emitenta zakładał rekomendowanie wypłaty w wysokości 75% rocznego zysku.

Dyrektor relacji inwestorskich Jakub Dzierzęga powiedział, że zakładając sprzedaż PBSz i wypłacenie dywidendy zgodnej z polityką dywidendową wskaźnik dług netto /EBITDA na koniec tego roku może być na poziomie, jak rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Famuru zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 252,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję. Wniosek w sprawie wypłaty dywidendy w tej wysokości zgłosił wcześniej większościowy akcjonariusz Famuru - TDJ.

Na dywidendę przeznaczono - zgodnie z wnioskiem - zysk netto za 2017 r., w wysokości 41,13 mln zł, oraz zyski z lat ubiegłych w wysokości 211,77 mln zł (tj. łącznie: 252,9 mln zł).

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)