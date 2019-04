PEM miał 8,57 mln zł zysku netto, 15,65 mln zł zysku EBIT w 2018 r.



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) odnotował 8,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,65 mln zł wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z zarządzania sięgnęły 52,01 mln zł w 2018 r. wobec 47,65 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 roku fundusze zarządzane przez PEM pozyskały ze sprzedaży aktywów, rekapitalizacji i dywidend łącznie ponad 690 mln zł i 40 mln zł z emisji obligacji. Transakcje sprzedaży przyniosły funduszom ponad 555 mln zł" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Tomasz Czechowicz.

Dzięki zarządzaniu 5 funduszami inwestycyjnymi, grupa wypracowała w 2018 roku 8,6 mln zł zysku netto, czyli o 60,6% więcej niż w roku 2017.

"Na koniec roku 2018 zarządzaliśmy aktywami wynoszącymi 2 470 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat przychody z opłaty stałej za zarządzanie rosły w tempie 14,2% średniorocznie: z 28,4 mln zł w roku 2014 do 46,9 mln zł w roku 2018. Łączne przychody z tytułu zarządzania wyniosły w 2018 roku 52,0 mln zł i były o 9,1% wyższe niż w poprzednim okresie" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 7,16 mln zł wobec 7,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.



(ISBnews)