Krka miała 174,59 mln euro zysku netto, 232,69 mln euro zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Krka odnotowała 174,59 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 152,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 232,69 mln euro wobec 198,74 mln euro zysku rok wcześniej.

"W 2018 EBITDA wzrosła o 12% do 343,3 mln euro, podczas gdy EBIT wzrósł o 17% to 232,7 mln euro, a zysk netto grupy osiągnął 174 mln euro, 14% więcej niż w 2017. ROE poprawiło się o 1,1 pkt proc. do 11,5%" - napisał prezes Joze Colaric w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 331,86 mln euro w 2018 r. wobec 1 266,39 mln euro rok wcześniej.

"Nasza spółka osiągnęła dobre wyniki w 2018 r. Przychody wzrosły o 5% do 1 331,9 mln euro, z czego 1 326,7 mln euro pochodziło ze sprzedaży produktów i usług. Rok do roku odnotowaliśmy 5-proc. wzrost sprzedaży i 7-proc. wzrost w ujęciu ilości. Produkcja leków na receptę, leków bez recepty i produktów dla zwierząt osiągnęła 14,3 mld tabletek, kapsułek i innych jednostek. Odnotowaliśmy też najwyższe miesięczne i kwartalne wolumeny produkcji" - napisał także prezes.

Colaric zaznaczył, że region Europy Centralnej odpowiadał za 318,3 mln euro sprzedaży, co oznaczało wzrost o 5% r/r. W ujęciu wartości wzrost był największy w Polsce, a w ujęciu względnym - w Estonii.

"W Polsce, największym regionalnym rynku i jednym z naszych kluczowych, sprzedaż produktów osiągnęła 148,8 mln euro, 3% więcej niż w 2017 r. Odnotowaliśmy najwyższy wskaźnik wzrostu spośród wszystkich zagranicznych dostawców leków generycznych w tym kraju" - dodał prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 163,33 mln euro wobec 153,73 mln euro zysku rok wcześniej.



Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)