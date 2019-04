Inter Cars miał 223,09 mln zł zysku netto, 313,38 mln zł zysku EBIT w 2018 r.



Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 223,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 216,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 313,38 mln zł wobec 294,46 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 943,25 mln zł w 2018 r. wobec 6 877,84 mln zł rok wcześniej.

"Grupa odnotowała prawie 15% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, co wynikało ze wzrostu skali działalności operacyjnej i geograficznego rozwoju sieci sprzedaży" - czytamy w raporcie.

W 2018 roku grupa otworzyła 41 nowych filii, co oznacza, iż na dzień 31 grudnia 2018 roku sieć sprzedaży liczyła łącznie 548 filii (2017: 507), na co składa się 249 filie polskie i 299 filii zagranicznych, oraz 243 filii polskich i 264 filii zagranicznych odpowiednio na koniec 2017 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 228,63 mln zł wobec 101,06 mln zł zysku rok wcześniej.



Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2016 r. odnotowała 5 903,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.



