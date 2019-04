GPW może otrzymać 30,3 mln zł dofinansowania z NCBiR na Platformę Transakcyjną



Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Projekt Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), dotyczący budowy Platformy Transakcyjnej spełnił kryteria oceny i tym samym został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania kwotą 30,28 mln zł, podała Giełda. Kwalifikowany koszt realizacji projektu został oszacowany na 53,7 mln zł.

"Na obecnym etapie, pozytywna decyzja NCBiR o dofinansowaniu prac nad budową Platformy Transakcyjnej nie stanowi wiążącego zobowiązania do realizacji przez spółkę tego projektu. Od 2013 r. spółka korzysta z Platformy Transakcyjnej UTP (Universal Trading Platform). Obecnie spółka jest na wstępnym etapie analiz dotyczących ewentualnego wdrożenia nowej Platformy Transakcyjnej" - zastrzeżono w komunikacie.

Rozważane przez GPW opcje to:

- kupno nowej Platformy Transakcyjnej od zewnętrznego dostawcy,

- outsourcing Platformy Transakcyjnej,

- zbudowanie Platformy Transakcyjnej we własnym zakresie,

- dalsze eksploatowanie obecnie wykorzystywanej Platformy Transakcyjnej, wymieniono w raporcie.

Spółka informuje też, że decyzja o wdrożeniu nowej Platformy Transakcyjnej nie została podjęta. Model wdrożenia nowej Platformy Transakcyjnej, harmonogram oraz precyzyjne zasady realizacji procesu wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz, a ostateczna decyzja wymaga m.in. uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)