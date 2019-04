Przyszły park edukacyjny, który powstanie na ponad dwuhektarowym terenie w pobliżu ECB, ma poszerzyć ofertę tej instytucji oraz umożliwić zwiedzanie placówki większej liczbie turystów – obecnie jest to ok. 180 tys. osób rocznie (w ub.r. – ok. 196 tys.). Dziennie średnio to ok. 600 turystów, a wg szacunków, po utworzeniu parku może to być ok. 2 tys. osób. Park ma być dostępny dla zwiedzających przez cały rok.

"W wysokim sezonie turystycznym nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich gości, którzy chcą do nas przybyć. To jest bardzo niekorzystne i to jest dla mnie bardzo ważny impuls do rozwoju" – podkreśliła w rozmowie z PAP dyrektor ECB, Karolina Kępczyk.

Dyrektor dodała, że turyści chcą w Pacanowie zatrzymywać się na dłużej niż na jeden dzień i jest też szansa na przyciągnięcie do miejscowości tzw. "zielonych szkół" - poszerzenie oferty centrum ma w tym pomóc.

Kępczyk zaznaczyła, że ECB aktywizuje lokalną społeczność, wspierając rozwój "mentalny" i ekonomiczny miejscowości. Rozbudowa placówki o park edukacyjny ma również dać impuls do większego rozwoju gospodarczego Pacanowa i okolic, poprzez obsługę ruchu turystycznego. Mieszkańcy będą mogli inwestować w rozwój gospodarstw agroturystycznych, budowę pensjonatów, działalność manufaktur i spółdzielni produkujących pamiątki, sprzedaż lokalnych produktów.

Akademia Bajki będzie promować literaturę eksponując ponadczasowe wartości zawarte w bajce, legendzie, komiksie, filmie, teatrze, fotografii, rzeźbie i innych dziedzinach kultury, sztuki i estetyki. Podobnie jak ECB ma uczyć przez zabawę, rozwijać wyobraźnię i ciekawość świata u dzieci.

Do ogłoszonego w 2015 r. konkursu na opracowanie scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej parku, zgłosiły się 23 pracownie. Projekty przysłało 12 z nich, a do finału zakwalifikowano sześć pomysłów. Jury konkursu, zorganizowanego przy udziale kieleckiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, pierwszą nagrodę przyznało Grupie Architektonicznej Domino ze Szczecina.

Pomysł szczecinian zakłada utworzenie w parku czterech ogrodów tematycznych poświęconych: komiksom, legendom, opowieściom oraz bajkom i baśniom. Znajdą się w nich multimedialne stanowiska, przybliżające treści prezentowanych historii i służące zabawie. W parku będzie też mini-zoo, grota solna, park fontann, park linowy, lodowisko i pawilon doświadczalny. Dla gości powstaną: kawiarnia, hotel i parking oraz miejsca do rodzinnego piknikowania. Przy wejściu do parku znajdzie się skate-park i arboretum – dostępne bezpłatnie dla wszystkich chętnych.

Wszystkie atrakcje parku będą dostoswane do potrzeb dzieci z różnymi rodzaju niepełnoprawnościami – fizycznymi i intelektualnymi.

Oferty w przetargu na budowę parku można składać do 6 maja. Budowa powinna ruszyć w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia postępowania. Park ma być otwarty najpóźniej wiosną 2022 r.

Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia ma wynieść 20 mln 609 tys. zł, z czego 16 mln 466 tys. zł dofinansowania pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowę na unijne dofinansowanie realizacji projektu podpisano w listopadzie ub.r.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, czyli nowoczesny, dziecięcy dom kultury, zbudowano w 2010 r. dzięki wsparciu środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządu województwa świętokrzyskiego oraz gminy Pacanów.

W wielofunkcyjnym obiekcie dla dzieci znajduje się biblioteka z czytelnią i księgarnią, kino, sala teatralna oraz sale warsztatowe – gdzie odbywa się kilkanaście rodzajów zajęć.

Budynek otaczają ogród z altanami, a także kuźnia, która ma upamiętniać słynnych kowali ze "120 Przygód Koziołka Matołka". Nad stawem swoje miejsce znalazł amfiteatr. Na odwiedzających placówkę czeka też niezwykła wystawa pt. "Bajkowy świat", utrzymana w charakterze interaktywnej zabawy - wykorzystującej m.in. techniki multimedialne - oraz "Kraina Soria Moria", wystawa-gra, bazująca na fińskim systemie edukacji – także wykorzystująca nowoczesne technologie. Nawiązuje ona do skandynawskich tradycji bajarskich, łącząc świat baśni, legend i podań krajów Północy.

Pierwszy na pomysł powołania w Pacanowie "Koziolandu" wpadł warszawski lekarz-radiolog, kolekcjoner i społecznik, Witold Tchórzewski - o jego działaniach w tej sprawie informowała "Rzeczpospolita" z 24 grudnia 1988 r. w tekście pt. "Podkowy Matołka".

1 czerwca 2003 r. - z inicjatywy ówczesnego ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego - w miejscowości zorganizowano pierwszy Festiwal Kultury Dziecięcej, podczas którego minister "mianował" Pacanów Europejską Stolicą Bajek. W 2005 r. powołano instytucję o nazwie Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, w którym odbywają się rozmaite festiwale i konkursy o skali ogólnopolskiej - ok. 50 wydarzeń rocznie.

Koziołka Matołka - patrona placówki, podróżnika szukającego mitycznego Pacanowa - powołali do życia w 1933 r. pisarz Kornel Makuszyński i rysownik Marian Walentynowicz w książce "120 Przygód Koziołka Matołka". W kolejnych latach powstały jeszcze kolejne trzy tomiki traktujące o przygodach tego sympatycznego bohatera. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer