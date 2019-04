Pojawiają się rozbieżności w liczbie ofiar wszystkich wybuchów.

Podczas gdy agencja EFE, cytując rzecznika lankijskiej policji Ruwana Gunasekarę informowała, że w eksplozjach zginęło co najmniej 185 osób, inne agencje prasowe, również powołując się na policję, wciąż podają liczbę 158 zabitych.

Liczba rannych wynosi około 470 osób.

W sumie w całym kraju doszło już do ośmiu eksplozji w hotelach i kościołach. Miały one miejsce w Kolombo, Migamuwie (ang. Negombo) oraz Madakalapuwie (ang. Batticaloa). Co najmniej dwa z wybuchów prawdopodobnie były dziełem zamachowców samobójców. (PAP)