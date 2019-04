Obecnie na trasie Lublin - Warszawa trwa budowa łącznie ok. 100 km drogi ekspresowej S17 - od miejscowości Zakręt do węzła Kurów Zachód, z wyłączeniem obwodnicy Garwolina (13 km), która jest już wybudowana. Od Kurowa na południe do miejscowości Piaski funkcjonuje już także 70-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17, obejmujący też obwodnicę Lublina.

„W tym roku kierowcy skorzystają z kolejnych nowych odcinków S17” – zapowiada rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.

Najwcześniej - na początku czerwca - ma być już oddany do użytku ponad 13-kilometrowy odcinek, pomiędzy węzłami Kurów Zachód i Skrudki, gdzie prowadzone są już prace uzupełniające. Kolejny, dalej na północ, ponad 20-kilometrowy odcinek od węzła Skrudki do granicy województw lubelskiego i mazowieckiego ma być gotowy przed końcem wakacji. Budowa trasy przebiega tu przez trudne geologicznie tereny rzecznych dolin. Nowa droga omijać będzie od wschodu miejscowość Ryki.

Pod koniec czerwca mają być oddane do użytku następne dwa odcinki od granicy województw do Gończyc i dalej do obwodnicy Garwolina - w sumie ponad 25 km.

W czwartym kwartale 2019 r. kierowcy mają korzystać z nowego 13-kilometrowego odcinka drogi S17 od obwodnicy Garwolina do obwodnicy Kołbieli. Obecnie ruch odbywa się tu nowo powstałą drogą serwisową, która pełni rolę objazdu. Również w czwartym kwartale tego roku ma być gotowy ponad 15-kilometrowy odcinek od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska.

Natomiast sama obwodnica Kołbieli, o długości blisko 9 km, według planów ma być gotowa w drugim kwartale 2020 r., ale być może częścią trasy kierowcy pojadą już w tym roku. „Początkowo planowano, że węzeł Kołbiel na S17 będzie krzyżował się z jednojezdniową przyszłą obwodnicą tej miejscowości w ciągu DK50. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej poszerzono jednak przekrój DK50 do dwóch jezdni co przełożyło się na wydłużenie okresu projektowania i uzyskania decyzji ZRID (pozwolenie na budowę)” – podał Nalewajko.

Kolejny budowany obecnie fragment trasy to węzeł Lubelska, czyli skrzyżowanie dróg S17 z A2 i S2. Planowany termin ukończenia to IV kw. 2020 r. Długość S17 w zakresie węzła Lubelska to ok. 3,5 km.

Następne 2,5 km drogi S17 to wielopoziomowy węzeł Zakręt, na skrzyżowaniu z wschodnią obwodnicą Warszawy. Jak podaje GDDKiA wykonawca inwestycji jest w trakcie uzyskiwania zamiennej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i po jej uzyskaniu rozpocznie się budowa. Umowa na realizację tego odcinka S17 została popisana w listopadzie 2017 roku. Planowany termin ukończenia prac to drugi kwartał 2021 r.

Łączne koszty budowy trasy pomiędzy węzłami Zakręt i Kurów Zachód to ok. 4 mld zł. Blisko 2,1 mld zł stanowić będzie dofinasowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Według GDDKiA, w 2021 roku, po ukończeniu prac na węźle Zakręt, dojazd z Lublina do Warszawy nową trasą S17 zajmie półtorej godziny.

Trwają też prace przygotowawcze do budowy kolejnych blisko 120 km „ekspresówki” S17 od miejscowości Piaski do Hrebennego i granicy państwa z Ukrainą.

Budowana jest już - będąca fragmentem tej drogi - blisko 10-kilometrowa obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. Powstaje tam jednojezdniowa trasa z docelowym układem dwujezdniowym w obrębie węzłów. Koszt budowy to blisko 195 mln zł. Planowany termin oddania do użytku to drugi kwartał 2021 r.

Rozstrzygnięto już także przetarg na opracowanie dokumentacji i koncepcji programowych dla 120 km S17 Piaski-Hrebenne. Jedna umowa na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla dwóch odcinków tej drogi o łącznej długości ok 22 km została już podpisana z wykonawcą. Wkrótce podpisane mają być kolejne dwie umowy na opracowanie koncepcji programowych dla pozostałych fragmentów trasy o długości ok. 44 km i ok. 54,2 km.

Gotowa dokumentacja pozwoli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji realizowanej w systemie "projektuj i buduj". Realizację całej S17 Piaski-Hrebenne przewidziano w latach 2021-2025.

