Pierwszy etap przebudowy autostradowej obwodnicy Poznania został ukończony. Na odcinku między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Luboń wybudowany został trzeci pas oraz zamontowane zostały bariery ochronne. Teraz prace przeniosą się na przeciwległą stronę jezdni. Ukończony pierwszy etap dobudowy to 6 km trzeciego pasa ruchu i ułożenie nawierzchni do poziomu jezdni południowej w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Poznań Komorniki i Poznań Luboń.

„Od 24 kwietnia wykonawca prac, konsorcjum firm A2 Route-Strabag wprowadzi nową tymczasową organizację ruchu. Ruch samochodowy zostanie w całości przełożony na jezdnię południową, udostępniając na niej 4 pasy oddzielone od siebie barierą przestawną - po dwa w każdym kierunku. Samochody ciężarowe będą mogły korzystać wyłącznie z prawego pasa w obu kierunkach. Jezdnia północna w kierunku Świecka zostanie zajęta w całości na teren budowy i prowadzone będą na niej prace związane z rozbudową o trzeci pas ruchu” – poinformowała spółka Autostrada Wielkopolska.

Na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Komorniki, wprowadzona przed miesiącem tymczasowa organizacja ruchu nie ulegnie zmianie, tzn. ruch prowadzony jest na każdej jezdni dwoma pasami, a pas awaryjny jest wygrodzony jako teren budowy. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez najbliższe tygodnie, do pierwszej połowy czerwca.

Podczas prowadzonych prac zamknięta zostanie łącznica z Poznania i Lubonia w kierunku Świecka.

Przygotowania do wprowadzenia zmian w tymczasowej organizacji ruchu rozpoczną się w poniedziałek w południe; możliwe będą utrudnienia.

W nadchodzących tygodniach wykonawca prac m.in. zdemontuje bariery ochronne w pasie rozdziału i na poboczu i prowadzić będzie prace modernizacyjne na obiektach mostowych.

Dzięki rozpoczętym w połowie marca pracom na autostradowej obwodnicy Poznania powstaną trzecie pasy w obu kierunkach. Mają one być gotowe do końca roku. Na liczącym 16 km odcinku pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Poznań Krzesiny wybudowany zostanie nie tylko trzeci pas ruchu w każdym kierunku, ale również zmodernizowana zostanie nawierzchnia. Będzie w pełni przystosowana do większego natężenia ruchu, wymienione zostaną bariery ochronne i całe oświetlenie.

Wzdłuż całej trasy wybudowane będą nowe ekrany akustyczne, a istniejące - będą rozbudowane. W efekcie potroją one swoją powierzchnię i zapewnią lepszą ochronę większej liczbie mieszkańców Poznania. Ponadto na odcinku liczącym 27 km pomiędzy Nagradowicami i Gołuskami powstanie 10 tablic na bieżąco informujących kierowców o sytuacji na drodze.

Podczas prac ograniczono prędkość poruszania się do 70km/h. Od marca 2019 do czerwca 2020 obowiązywać będzie zakaz wjazdu na obwodnicę Poznania pomiędzy węzłami Poznań Wschód i Poznań Zachód dla pojazdów ponadnormatywnych, o szerokości większej niż 3 metry. (PAP)

autor: Anna Jowsa