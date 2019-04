Sri Lanka: Policja: bilans ofiar śmiertelnych ataków wzrósł do 310 (opis)

Źródło: PAP

Do 310 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar serii ataków na kościoły i hotele, do których doszło w Niedzielę Wielkanocną na Sri Lance - poinformowała we wtorek policja. Jak dodano, w związku ze śledztwem w tej sprawie dokonano 40 zatrzymań.