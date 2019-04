Premier: Państwo musi zagwarantować, że maturzyści przystąpią do egzaminów

Państwo musi zagwarantować, że w każdej średniej szkole maturzyści przystąpią do matury - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

"Prawie 300 tys. tegorocznych maturzystów, ich rodzice, najbliżsi, i jak przypuszczam, szerokie grono nauczycieli oczekuje dziś pozytywnych rozstrzygnięć ws. dopuszczenia uczniów do matur i sprawnego przeprowadzenia egzaminów dojrzałości" - powiedział szef rządu.

"Te niejasne i sprzeczne ze sobą komunikaty płynące ze strony organizatorów protestów, brak wezwania do zawieszenia lub zakończenia protestu, tworzą sytuację wysokiej niepewności, niepewności dla uczniów, rodziców, nauczycieli" - stwierdził premier.

Podkreślił, że "państwo polskie musi zagwarantować to, że w każdej, bez wyjątku, polskiej średniej szkole, każdy tegoroczny maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie". "Tego wymaga dobro uczniów, tego wymaga dobro rodziców, tego wymaga spokój, (…) tego też wymaga powaga i odpowiedzialność po stronie państwa" - ocenił.

"Dlatego podjąłem decyzję o wniesieniu na Radę Ministrów propozycję zmian w prawie, które zakończą tę niepewność związaną z przeprowadzeniem tegorocznych matur" – dodał.

Premier: Dyrektorzy będą mieli prawo do dopuszczenia uczniów do matury

W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach - organowi prowadzącemu - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając nowelizację ustawy Prawo oświatowe.

"W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwało dyrektorowi szkoły. A w tych bardzo szczególnych – mam nadzieję, że nie wystąpią takie, ale jeśli wystąpią – w przypadkach, gdy i rada pedagogiczna i dyrektor nie będą chcieli podjąć tej decyzji to stosowne decyzje o klasyfikacji zrobi organ prowadzący – samorząd terytorialny" – powiedział premier przed posiedzeniem Rady Ministrów.

"Powtarzam, celem jest, aby każdy tegoroczny maturzysta mógł podejść do egzaminu dojrzałości" – podkreślił Morawiecki. "Pragnę zapewnić maturzystów i ich rodziców: nie będzie zagrożone przeprowadzenie matur" – dodał.

"Jeśli chodzi o matury ustne w przypadku jakichkolwiek problemów z ich organizacją w przewidzianym terminie rząd jest również przygotowany na taki scenariusz tak, aby każdy maturzysta mógł przystąpić do egzaminów ustnych" – poinformował szef rządu.

Od 8 kwietnia trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.

Matury powinny się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.

Premier: Pozwólmy uczniom dokończyć w spokoju rok szkolny, a sami usiądźmy do konkretnych rozmów

Gorąco proszę nauczycieli – pozwólmy uczniom wszystkich klas i roczników dokończyć w spokoju rok szkolny, a sami usiądźmy do konkretnych rozmów, m.in. o lepszych warunkach pracy, ale też lepszej szkole – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki przed posiedzeniem Rady Ministrów.

Premier Morawiecki podkreślił, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości jest otwarty na postulaty i oczekiwania różnych środowisk nauczycielskich". Przypomniał, że z jednym ze związków, z NSZZ "Solidarność" rząd podpisał już porozumienie. "Zachęcamy (inne związki – PAP) do przystąpienia do tego porozumienia, to jest dobre porozumienie" – powiedział Morawiecki.

"Uprzejmie i bardzo gorąco proszę nauczycieli – pozwólmy uczniom wszystkich klas i roczników dokończyć w spokoju rok szkolny, a sami usiądźmy do konkretnych rozmów zarówno o lepszych warunkach pracy, ale też lepszej szkole, lepszej jakości kształcenia, o nowoczesnej szkole" – zaapelował premier. "Pokażmy, że znamy wartość takich słów jak kompromis, dialog" – dodał.

Zaprosił jednocześnie do udziału w okrągłym stole, który zaplanowany jest na piątek. "Wierzę, że razem znajdziemy rozwiązania, które na trwałe i na lepsze zmienią polskie szkolnictwo, polską edukację" – podkreślił Morawiecki.

